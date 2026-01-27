España, en alerta por los contagios de sarampión: "La única medida es la vacunación"

La Organización Mundial de la Salud considera que los niveles de contagio de sarampión en nuestro país se han convertido en algo preocupante. En el último año se han notificado 500 casos, el doble que en 2024 y muy lejos de los 11 casos que teníamos en 2023.

Según los expertos, el aumento de los contagios responde a un descenso brusco de la vacunación ante una cepa que viene de fuera de España y que es más peligrosa que las tradicionales.

Los principales síntomas del sarampión son fiebre, granitos (exantemas), conjuntivitis o congestión nasal. Estos síntomas suelen durar una semana aproximadamente. Sin embargo, puede tener complicaciones graves, como la encefalitis, neumonía atípica o laringitis con broncoespasmo.

Según los expertos, la única medida preventiva que existe contra el sarampión es la vacunación, por eso es importante que toda la población española lo haga. ¡Dale al play para enterarte de todo!