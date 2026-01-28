Atacan con un spray a una congresista de origen somalí durante un mitin en Minneapolis

La congresista demócrata de origen somalí Ilhan Omar ha sido atacada con un spray durante un mítin en Minneápolis (Minnesota). La violencia no cesa en este estado donde una persona continúa en estado crítico tras intercambiar disparos con una patrulla fronteriza.

Tensión y miedo en el mitin de la congresista Ilhan Omar, que no sufrió daños aparentes y pudo continuar con el acto. Un hombre roció con líquido a la demócrata para después ser arrestado. Omar, que ha sido objeto frecuente de ataques del Gobierno de Donald Trump, la última hace unos días cuando el presidente la señaló por, según él, abandonar Somalia "sin nada" y tener ahora "un patrimonio de más de 44 millones de dólares"

En el momento de la agresión reivindicaba la abolición de ICE y la "dimisión o destitución" de la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, como han reclamado otros demócratas tras las muertes de dos manifestantes por disparos de agentes federales este enero. En ese momento, un asistente se levantó y la agredió. El hombre disparó con una jeringuilla un líquido hacia el torso de Omar y después se acercó señalándola con la mano antes de que un miembro de seguridad se abalanzara sobre él.

"Vamos a continuar. Estos malditos idiotas no van a salirse con la suya", se escuchar decir a Omar entre aplausos, y poco después declara desde el podio: "Esta es la realidad que la gente como este hombre feo no entiende: Minesota es fuerte y resistiremos frente a cualquier cosa que nos lancen".

Los medios locales indican que el líquido tenía un "fuerte olor" y posiblemente era vinagre. La oficina de la congresista indicó posteriormente en X que ella está "bien" y que el "agitador" está en "custodia" de las autoridades, la Policía de Minneapolis.