Espectacular
Disfruta de la entrevista completa a Chris Hemsworth en El Hormiguero
El actor ha vuelto a demostrar su simpatía y sentido del humor en un programa marcado por las confesiones y las risas.
La presencia de Chris Hemsworth en El Hormiguero ha brillado por su cercanía y carisma. El actor ha ofrecido una conversación divertida y auténtica, compartiendo vivencias que han fascinado a la audiencia.
Lo primero de lo que ha hablado el invitado ha sido sobre sus inicios. Según ha contado, su principal motivación para ir a Hollywood era su pasión por el cine, pero también para ganar dinero y poder pagar las deudas de sus padres.
Tras esto, Pablo Motos ha querido saber más sobre su admiración por Brad Pitt. Chris ha desvelado que se ha inspirado mucho en él y ha contado que el nombre de su hijo se debe a un personaje que interpretó su ídolo en una película.
Además, el actor también ha contado cómo fue su proceso de aprender a tocar la batería para subirse al escenario con Ed Sheeran ante 70.000 personas. "Nunca he sentido nada igual", ha dicho el invitado confesando que ha sido una de las experiencias más increíbles de su vida.
