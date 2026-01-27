Antena3
Disfruta de la entrevista completa a Chris Hemsworth en El Hormiguero

El actor ha vuelto a demostrar su simpatía y sentido del humor en un programa marcado por las confesiones y las risas.

Disfruta de la entrevista completa a Chris Hemsworth en El Hormiguero

La presencia de Chris Hemsworth en El Hormiguero ha brillado por su cercanía y carisma. El actor ha ofrecido una conversación divertida y auténtica, compartiendo vivencias que han fascinado a la audiencia.

Lo primero de lo que ha hablado el invitado ha sido sobre sus inicios. Según ha contado, su principal motivación para ir a Hollywood era su pasión por el cine, pero también para ganar dinero y poder pagar las deudas de sus padres.

Chris Hemsworth recuerda sus inicios: "Mi motivación era pagar las deudas de mis padres"

Tras esto, Pablo Motos ha querido saber más sobre su admiración por Brad Pitt. Chris ha desvelado que se ha inspirado mucho en él y ha contado que el nombre de su hijo se debe a un personaje que interpretó su ídolo en una película.

Además, el actor también ha contado cómo fue su proceso de aprender a tocar la batería para subirse al escenario con Ed Sheeran ante 70.000 personas. "Nunca he sentido nada igual", ha dicho el invitado confesando que ha sido una de las experiencias más increíbles de su vida.

La profunda admiración de Chris Hemsworth por Brad Pitt: "Soy un gran fan suyo"
La profunda admiración de Chris Hemsworth por Brad Pitt: "Soy un gran fan suyo"

Un fallo puede decantar El Rosco: Rosa, abocada a un desenlace de infarto en su programa 300
El Rosco | 27 de enero

Un fallo puede decantar El Rosco: Rosa, abocada a un desenlace de infarto en su programa 300

Rosa cumple 300 programas en Pasapalabra: la mujer más laureda en la historia del concurso
Mejores momentos | 27 de enero

Rosa cumple 300 programas en Pasapalabra: la mujer más laureda en la historia del concurso

La coruñesa ha alcanzado un nuevo hito con este tricentenario y en estos momentos se encuentra sólo por detrás de Manu y de Orestes en el ranking de veteranía.

“Premio Planeta para Manu”: los invitados de Pasapalabra se rinden ante su poema más literario
Mejores momentos | 27 de enero

“Premio Planeta para Manu”: los invitados de Pasapalabra se rinden ante su poema más literario

El concursante ha sorprendido al llenar de referencias literarias sus versos para José Corbacho, Arantxa de Benito, Almudena Cid y Jalis de la Serna.

La reivindicación de Roberto Leal con Bad Bunny: “Mueve a medio mundo con su música”

La reivindicación de Roberto Leal con Bad Bunny: “Mueve a medio mundo con su música”

Isabel Sartorius

Isabel Sartorius, primer amor del rey Felipe VI, ingresada en una residencia: "Pasa por un proceso complicado a largo plazo"

Virginia Berasategui

Virginia Berasategui, la campeona mundial a la que el dopaje le destrozó la vida: "Me sentí abandonada"

