"Llamé a un amigo que es Navy SEAL": Chris Hemsworth y Pablo Motos prueban su talento para el engaño

Las hormigas han preparado un juego de lo más divertido donde el presentador y el invitado han tenido que engañarse el uno al otro.

Chris Hemsworth ha pisado el plató de El Hormiguero con su presencia arrolladora y su naturalidad característica. Entre risas y confidencias, el actor ha demostrado por qué es uno de los rostros más queridos del cine internacional.

Tras la entrevista, Trancas y Barrancas han querido poner a prueba la capacidad de engaño del invitado y de Pablo Motos presentándoles su 'club de la mentira'. Para el juego, el presentador y Chris debían contarse una historia y el otro tenía que adivinar si lo que decían era real o no.

Pablo ha comenzado relatando una historia tan inverosímil como repugnante... pero el actor ha descubierto su mentira. Chris, sin embargo, sí que ha conseguido engañar al presentador con una épica anécdota. ¡No te lo pierdas!

"Llamé a un amigo que es Navy SEAL": Chris Hemsworth y Pablo Motos prueban su talento para el engaño

