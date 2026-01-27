Superviviente del accidente de Adamuz: "Me da la sensación de que me intentan comprar con la indemnización"

Los accidentes de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona) se han cobrado 46 vidas en total. Una tragedia ante la que el Gobierno anuncia una ayuda de 20 millones de euros para los afectados.

Se calcula que la indemnización que se recibirá por cada fallecido en los accidentes será de 210.000 euros. Un dinero que para muchas familias no se equipara con las explicaciones que no han recibido.

Santiago Rosendo, superviviente del accidente de Adamuz, siente que la indemnización y el funeral de Estado en honor a las víctimas no son suficientes. "A mí primero me pides perdón", advierte Santiago.

Los afectados del accidente exigen explicaciones y depurar responsabilidades, algo que, según Santiago Rosendo, no se compra con dinero: "Me da la sensación de que me intentan comprar con la indemnización". ¡Dale al play para escuchar su testimonio!