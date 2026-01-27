Chris Hemsworth recuerda la noche en la que subió al escenario con Ed Sheeran: "Nunca he sentido nada igual"

La semana de El Hormiguero ha continuado por todo lo alto con la visita de uno de los actores más queridos de Hollywood. Chris Hemsworth ha vuelto al programa para presentar su nueva película y hablarnos de sus próximos proyectos profesionales.

Uno de los proyectos actuales del actor es un documental en el que muestra formas de mejorar la salud mental y física y, en el primer episodio, aprende a tocar la batería para actuar en directo en un concierto de Ed Sheeran delante de 70.000 personas.

"Dos semanas antes del concierto no me sabía la canción. No tenía nada claro que fuera a salir", ha confesado el actor recordando la experiencia. Sin embargo, la actuación fue un éxito y Chris Hemsworth ha asegurado que nunca antes había experimentado algo así. ¡Escucha todo lo que ha contado al respecto en el vídeo de arriba!