Esta noche, Glòria Serra estará en El Hormiguero

El Hormiguero recibe esta noche a Glòria Serra, que visita el programa para celebrar el décimo quinto aniversario de Equipo de Investigación, el formato de reportajes que cada viernes por la noche se emite en La Sexta y que se ha convertido en todo un referente del periodismo televisivo en España.

Durante la entrevista, la periodista repasará la trayectoria del programa, los casos más impactantes que han marcado su historia y la evolución de un formato que ha sabido mantenerse durante quince años en primera línea de la actualidad. Una visita muy especial para conmemorar el recorrido de un espacio que ha dejado huella en la audiencia por su rigor, investigación y compromiso informativo.

Sobre ella:

Glòria Serra es una de las periodistas más reconocidas de la televisión española. Con una amplia trayectoria en informativos y programas de investigación, se ha consolidado como un rostro de referencia del periodismo televisivo. Su trabajo al frente de Equipo de Investigación la ha convertido en una figura clave del género, destacando por su credibilidad, profesionalidad y capacidad para abordar temas de gran impacto social.