Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

A las 21:45 horas

Esta noche, Glòria Serra estará en El Hormiguero

La periodista llega al programa para conmemorar el aniversario de uno de los formatos más emblemáticos de La Sexta.

Glòria Serra

Publicidad

El Hormiguero recibe esta noche a Glòria Serra, que visita el programa para celebrar el décimo quinto aniversario de Equipo de Investigación, el formato de reportajes que cada viernes por la noche se emite en La Sexta y que se ha convertido en todo un referente del periodismo televisivo en España.

Durante la entrevista, la periodista repasará la trayectoria del programa, los casos más impactantes que han marcado su historia y la evolución de un formato que ha sabido mantenerse durante quince años en primera línea de la actualidad. Una visita muy especial para conmemorar el recorrido de un espacio que ha dejado huella en la audiencia por su rigor, investigación y compromiso informativo.

Sobre ella:

Glòria Serra es una de las periodistas más reconocidas de la televisión española. Con una amplia trayectoria en informativos y programas de investigación, se ha consolidado como un rostro de referencia del periodismo televisivo. Su trabajo al frente de Equipo de Investigación la ha convertido en una figura clave del género, destacando por su credibilidad, profesionalidad y capacidad para abordar temas de gran impacto social.

Antena 3» Programas» El Hormiguero» Invitados

Publicidad

Programas

Glòria Serra

Esta noche, Glòria Serra estará en El Hormiguero

Disfruta de la entrevista completa a Chris Hemsworth en El Hormiguero

Disfruta de la entrevista completa a Chris Hemsworth en El Hormiguero

Marron trae a El Hormiguero un espectáculo único: Light Balance y su espectacular show artístico

Marron trae a El Hormiguero un espectáculo único: Light Balance y su espectacular show artístico

Chris Hemsworth recuerda la noche que subió al escenario con Ed Sheeran: "Nunca he sentido nada igual"
Anécdota

Chris Hemsworth recuerda la noche en la que subió al escenario con Ed Sheeran: "Nunca he sentido nada igual"

La profunda admiración de Chris Hemsworth por Brad Pitt: "Soy un gran fan suyo"
Imperdible

La profunda admiración de Chris Hemsworth por Brad Pitt: "Soy un gran fan suyo"

Un fallo puede decantar El Rosco: Rosa, abocada a un desenlace de infarto en su programa 300
El Rosco | 27 de enero

Un fallo puede decantar El Rosco: Rosa, abocada a un desenlace de infarto en su programa 300

La concursante gallega ha empatado con Manu a 22 aciertos, un resultado insuficiente para evitar la Silla Azul tras el tropiezo que acababa de tener.

Rosa cumple 300 programas en Pasapalabra: la mujer más laureda en la historia del concurso
Mejores momentos | 27 de enero

Rosa cumple 300 programas en Pasapalabra: la mujer más laureda en la historia del concurso

La coruñesa ha alcanzado un nuevo hito con este tricentenario y en estos momentos se encuentra sólo por detrás de Manu y de Orestes en el ranking de veteranía.

“Premio Planeta para Manu”: los invitados de Pasapalabra se rinden ante su poema más literario

“Premio Planeta para Manu”: los invitados de Pasapalabra se rinden ante su poema más literario

La reivindicación de Roberto Leal con Bad Bunny: “Mueve a medio mundo con su música”

La reivindicación de Roberto Leal con Bad Bunny: “Mueve a medio mundo con su música”

Isabel Sartorius

Isabel Sartorius, primer amor del rey Felipe VI, ingresada en una residencia: "Pasa por un proceso complicado a largo plazo"

Publicidad