El regalo de Parla que Rengin promete no quitarse jamás: "Me haces muy feliz"

Rengin ha llegado a casa con el corazón roto. Acaba de recibir la noticia de que tiene un tumor cerebral, pero lo único que le importa es que Parla no se entere de nada para que no sufra.

Al entrar, se ha encontrado con una cena sorpresa y a Caglar, que le ha traído un ramo de rosas amarillas. Él le ha explicado que Parla le dio el chivatazo de que eran sus favoritas. Al verlas, Rengin se ha emocionado muchísimo, sobre todo por la carga que traía del hospital, y ha recordado su significado: “Las rosas amarillas significan separación”.

A pesar del miedo que siente por dentro, ha hecho todo lo posible por aparentar normalidad y disfrutar de la noche. Parla le ha dado un regalo muy especial: un colgante con dos fotos pequeñas, una de cada una. Ha sido un momento muy tierno y Rengin ha querido refugiarse en ese cariño. “Es precioso, cariño. No me lo voy a quitar jamás”, ha dicho con una sonrisa mientras dejaba que Caglar se lo pusiera.

Durante la cena, todos se han desvivido por ella. “Parece tu cumpleaños”, bromeaban por tantos mimos. Rengin seguía intentando disimular y fingir que era una noche cualquiera. Pero el agotamiento psicológico de llevar esa pesadilla ella sola ha sido demasiado fuerte.

Justo cuando iban a empezar a comer, el cuerpo de Rengin ha dicho basta. El enorme esfuerzo por aparentar que todo iba bien y el impacto del diagnóstico han provocado que se desmayara de repente, dejando a Parla y a Caglar en estado de shock en mitad de la cena.