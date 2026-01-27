Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Demuestra su amor

El regalo de Parla que Rengin promete no quitarse jamás: "Me haces muy feliz"

Cena casera, flores y un regalo lleno de significado. Lo que Parla no sabe es que su madre está callándose una verdad que le pesa demasiado.

El regalo de Parla que Rengin promete no quitarse jamás: "Me haces muy feliz"

Publicidad

Rengin ha llegado a casa con el corazón roto. Acaba de recibir la noticia de que tiene un tumor cerebral, pero lo único que le importa es que Parla no se entere de nada para que no sufra.

Al entrar, se ha encontrado con una cena sorpresa y a Caglar, que le ha traído un ramo de rosas amarillas. Él le ha explicado que Parla le dio el chivatazo de que eran sus favoritas. Al verlas, Rengin se ha emocionado muchísimo, sobre todo por la carga que traía del hospital, y ha recordado su significado: “Las rosas amarillas significan separación”.

A pesar del miedo que siente por dentro, ha hecho todo lo posible por aparentar normalidad y disfrutar de la noche. Parla le ha dado un regalo muy especial: un colgante con dos fotos pequeñas, una de cada una. Ha sido un momento muy tierno y Rengin ha querido refugiarse en ese cariño. “Es precioso, cariño. No me lo voy a quitar jamás”, ha dicho con una sonrisa mientras dejaba que Caglar se lo pusiera.

Durante la cena, todos se han desvivido por ella. “Parece tu cumpleaños”, bromeaban por tantos mimos. Rengin seguía intentando disimular y fingir que era una noche cualquiera. Pero el agotamiento psicológico de llevar esa pesadilla ella sola ha sido demasiado fuerte.

Justo cuando iban a empezar a comer, el cuerpo de Rengin ha dicho basta. El enorme esfuerzo por aparentar que todo iba bien y el impacto del diagnóstico han provocado que se desmayara de repente, dejando a Parla y a Caglar en estado de shock en mitad de la cena.

Antena 3» Series» Renacer

Publicidad

Series

El regalo de Parla que Rengin promete no quitarse jamás: "Me haces muy feliz"

El regalo de Parla que Rengin promete no quitarse jamás: "Me haces muy feliz"

Octavio, en el punto de mira

Los crímenes atribuidos a Octavio Oramas en La Encrucijada: una lista negra llena de verdades y mentiras

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Valentina llega a Perfumerías De la Reina

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Valentina llega a Perfumerías De la Reina

Capítulo 485 de Sueños de libertad; 27 de enero: Luz prohíbe a Begoña abandonar la casa de la Reina
Resumen

Capítulo 485 de Sueños de libertad; 27 de enero: Luz prohíbe a Begoña abandonar la casa de la Reina

Gabriel vuelve a rechazar a María y esta le amenaza: “Sé muchas cosas de ti que podrían hundirte”
Capítulo 485

Gabriel vuelve a rechazar a María y esta le amenaza: “Sé muchas cosas de ti que podrían hundirte”

Gabriel se pone celoso al ver a Andrés junto a Begoña… ¡Y su hijo!
Capítulo 485

Gabriel se pone celoso al ver a Andrés junto a Begoña… ¡Y su hijo!

El abogado siente que Andrés intenta ejercer de padre de su hijo, y le prohíbe acercarse al bebé.

¡Marta convence a Pablo para que contrate una nueva dependienta!
Capítulo 485

¡Marta convence a Pablo para que contrate una nueva dependienta!

Aunque el nuevo director se negaba, lo cierto es que las explicaciones de Marta han sido muy convincentes: necesitan otra mano sí o sí.

Dafne Fernández

Dafne Fernández en Perdiendo el juicio: “Sara es una tiburona, muy ambiciosa y exigente consigo misma”

Mabel comienza a trabajar en Perfumerías de la Reina… ¡Y conoce a Salva y Claudia!

Mabel comienza a trabajar en Perfumerías de la Reina… ¡Y conoce a Salva y Claudia!

La explicación médica de Bahar sobre el vínculo entre una madre y sus bebés consigue que por fin estén juntos

La explicación médica de Bahar sobre el vínculo entre una madre y sus bebés consigue que por fin estén juntos

Publicidad