El sobrecogedor testimonio de Antonio de los instantes posteriores al accidente de tren: "Nos dijeron que no pasáramos, que había una chica muerta"

Muchos son los testimonios que hemos escuchado sobre el accidente de trenes de Adamuz (Córdoba) pero pocos tan crudos como el que ha dejado hoy el abogado Antonio Méndez en 'Espejo Público'. Antonio volvía de pasar un fin de semana en Málaga con 4 amigos. Viajaba en el tren Alvia que descarriló tras ser embestido por el Iryo, salió por su propio pie sin ser consciente de la pesadilla que le espera fuera del vagón.

"Pensaba que nos quemábamos y que nos iban a dar por detrás"

Antonio no tienen secuelas físicas y no quiere ser tratado como una víctima. Cuenta que en el momento del impacto se iban a levantar a la cafetería y en ese momento notó que el tren había superado un bache debajo de sus pies. Al caer del bache empezó a moverse de izquierda a derecha el vagón, y él se agarró para evitar caerse. Vieron que el tren oscilaba hacia arriba y pensaron que la inercia del golpe venía de la cola pero pronto vieron que en realidad la fuerza venía de los primeros vagones. Lo siguiente que recuerda es un olor muy fuerte a metal. "Pensaba que nos quemábamos y que nos iban a dar por detrás", recuerda.

Esperaron 20 minutos dentro del vagón sin saber lo que había ocurrido. Llamaron al sobrecargo y les advirtió de la magnitud que empezaba a tomar la tragedia: "No vayáis al 6 que me dicen que hay fallecidos y heridos". El interventor intenta tranquilizarles diciendo que la situación está controlada. Caminaron dentro del tren y se acercaron al vagón 6. Allí les advirtieron que no pasaran porque había una chica fallecida. "Nos dijo un chico que había una fallecida, yo vi a la fallecida del vagón 6".

"Los otros pasajeros empezaron a llegar como zombies"

Posteriormente salen del vagón "tranquilamente y sin romper ni una ventana". El personal del tren les lleva al apeadero y piensan que ha sido un descarrilamiento con uno o dos muertos sin saber que había otro tren. Al llegar al apeadero ya vieron los otros vagones de cola descarrilados.

"De repente empezaron a venir los de Huelva que eran como zombies", relata. Recuerda el caso de un pasajero llamado Jose. Era un joven de 20 años que decía que no sentía el brazo porque lo tenía roto. Le dijo que se quería despertar y que venía de vacaciones. "El chico me dijo que quería despertarse y que dónde estaba Hugo, su amigo, que sí sobrevivió aunque su madre murió en el accidente".

Antonio cuenta su historia aún sobrecogido porque le han recomendado que hable para sacar aquellos recuerdos que ya le acompañarán para siempre.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.