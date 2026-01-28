Antena3
Cándido Méndez celebra su cumpleaños en 'Espejo Público': "Permíteme que me haga autopropaganda porque hoy soy feliz"

Cándido Méndez llegaba a 'Espejo Público' con dificultades por la nevada que ha dejado la borrasca Kristin en la capital, pero con una buena noticia que ha querido compartir con la audiencia.

Cumpleaños de Cándido Méndez.

Laura Simón
La borrasca Kristin ha puesto en jaque a media España. La lluvia, el frío y la nieve han dejado un panorama de carreteras cortadas y clases suspendidas. El temporal también ha afectado a Espejo Público, que ha visto cómo algunos de sus colaboradores tenían serias dificultades para llegar a los estudios de Atresmedia ubicados en San Sebastián de los Reyes (Madrid) debido a la nevada que ha comenzado a caer desde primera hora de la mañana.

Uno de los colaboradores que habían tenido dificultades para llegar al programa era el exsecretario general de UGT, Cándido Méndez. El sindicalista había llegado más tarde de lo habitual pero con una buena noticia que ha querido compartir en directo con los espectadores.

"Permíteme que me haga autopropaganda"

Contaba Cándido Méndez que la nevada ya entorpecía el tráfico en las carreteras y hacía que los retrasos se acumularan en los transportes de la capital. "Estaba nevando mucho, pero permíteme que me haga autopropaganda. Hoy soy feliz porque cumplo 74 años", relataba.

Los colaboradores le han felicitado al unísono y Susanna Griso ha concluido diciendo: "Viva el edadismo".

Antena 3» Programas» Espejo Público» Noticias

