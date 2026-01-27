Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Imperdible

La profunda admiración de Chris Hemsworth por Brad Pitt: "Soy un gran fan suyo"

El intérprete ha confesado quién era su ídolo antes de dar el salto a Hollywood.

La profunda admiración de Chris Hemsworth por Brad Pitt: "Soy un gran fan suyo"

Publicidad

Chris Hemsworth ha llegado a El Hormiguero con el carisma y la simpatía que lo han convertido en uno de los actores más reconocidos de Hollywood. Entre anécdotas y reflexiones, el intérprete ha conectado con el público desde el primer instante.

En esta ocasión, Pablo Motos ha querido saber más sobre su admiración por Brad Pitt. Según ha dicho, es un gran fan del intérprete y ha asegurado que se ha inspirado mucho en su carisma y su encanto.

De hecho, antes de desvelar cómo fue el desternillante momento en el que le conoció, Chris ha revelado que su hijo se llama Tristán porque era el nombre de un personaje al que dio vida Brad en una de sus películas favoritas. ¡Imperdibles!

Antena 3» Programas» El Hormiguero» Entrevistas El Hormiguero

Publicidad

Programas

La profunda admiración de Chris Hemsworth por Brad Pitt: "Soy un gran fan suyo"

La profunda admiración de Chris Hemsworth por Brad Pitt: "Soy un gran fan suyo"

Un fallo puede decantar El Rosco: Rosa, abocada a un desenlace de infarto en su programa 300

Un fallo puede decantar El Rosco: Rosa, abocada a un desenlace de infarto en su programa 300

Rosa cumple 300 programas en Pasapalabra: la mujer más laureda en la historia del concurso

Rosa cumple 300 programas en Pasapalabra: la mujer más laureda en la historia del concurso

“Premio Planeta para Manu”: los invitados de Pasapalabra se rinden ante su poema más literario
Mejores momentos | 27 de enero

“Premio Planeta para Manu”: los invitados de Pasapalabra se rinden ante su poema más literario

La reivindicación de Roberto Leal con Bad Bunny: “Mueve a medio mundo con su música”
Mejores momentos | 27 de enero

La reivindicación de Roberto Leal con Bad Bunny: “Mueve a medio mundo con su música”

Isabel Sartorius
LO VEMOS

Isabel Sartorius, primer amor del rey Felipe VI, ingresada en una residencia: "Pasa por un proceso complicado a largo plazo"

La socialité, quien fue el primer gran amor del rey, cumple 61 años tras ingresar en una residencia sanitaria en Madrid.

Virginia Berasategui
En plató

Virginia Berasategui, la campeona mundial a la que el dopaje le destrozó la vida: "Me sentí abandonada"

Fue campeona mundial de Triatlón, pero un error acabó por completo con su carrera. Hoy, Virginia Berasategui nos cuenta cómo cayó en los infiernos del dopaje y cómo resurgió de las cenizas.

Sarampión

España, en alerta por los contagios de sarampión: "La única medida es la vacunación"

Superviviente

Superviviente del accidente de Adamuz: "Me da la sensación de que me intentan comprar con la indemnización"

Adamuz

Indignación entre las familias de las víctimas de Adamuz: "No iremos al homenaje porque la gestión no ha podido ser peor"

Publicidad