La profunda admiración de Chris Hemsworth por Brad Pitt: "Soy un gran fan suyo"

Chris Hemsworth ha llegado a El Hormiguero con el carisma y la simpatía que lo han convertido en uno de los actores más reconocidos de Hollywood. Entre anécdotas y reflexiones, el intérprete ha conectado con el público desde el primer instante.

En esta ocasión, Pablo Motos ha querido saber más sobre su admiración por Brad Pitt. Según ha dicho, es un gran fan del intérprete y ha asegurado que se ha inspirado mucho en su carisma y su encanto.

De hecho, antes de desvelar cómo fue el desternillante momento en el que le conoció, Chris ha revelado que su hijo se llama Tristán porque era el nombre de un personaje al que dio vida Brad en una de sus películas favoritas. ¡Imperdibles!