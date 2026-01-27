La relación entre Will Smith y Jada Pinkett ha pasado por multitud de altibajos a lo largo de los últimos años. La infidelidad de Jada, el monólogo de Chris Rock en los Oscar o la reciente demanda del mejor amigo de Will contra su mujer son tan solo algunos de los muchos titulares que han ocupado en este tiempo.

Por eso, lejos de ser una pareja idílica de Hollywood, los Smith han llevado su matrimonio al límite. Tanto como para que recientemente se anunciara que mantenían "vidas separadas", a pesar de seguir casados.

Sin embargo, las cosas parecen haber cambiado con la llegada de la Semana de la Moda de París. La presencia de ambos actores se esperaba desde que se anunció que su hijo en común, Jaden, iba a ser el primer director creativo masculino de Christian Louboutin.

Así, la pareja apareció en la capital francesa para apoyar a Jaden en esta nueva aventura profesional; acudiendo presencialmente al desfile de moda más importante de su carrera. Un viaje que podría haber supuesto su reconciliación, teniendo un afecto mutuo con el que hace tiempo que no se les veía.

Will Smith y Jada Pinkett Smith en la Semana de la Moda de Paris | Gtres

"Will y Jada estuvieron geniales", ha contado una fuente a People. "Recorrieron París en coche y estaban muy contentos", continúa: "Se mostraron muy unidos en esta increíble familia para apoyar a Jaden y disfrutar de la Semana de la Moda".

Por el momento, ninguno de los dos ha hecho declaraciones oficiales sobre el estado de su relación actual. Simplemente, se han limitado a dar su apoyo a Jaden de manera pública, siguiéndolo hasta Europa en lo que indudablemente es una semana vital para su trayectoria en la industria.