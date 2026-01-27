Los Beckham reaparecen en París tras el conflicto familiar con Brooklyn: la estudiada reacción de Victoria

Victoria Beckham vivió este lunes uno de los momentos más importantes de su carrera profesional. La diseñadora fue nombrada Caballero de la Orden de las Artes y las Letras en París, un reconocimiento concedido por el Ministerio de Cultura francés que premia su trayectoria en el mundo de la moda y su influencia internacional.

El acto, celebrado en la capital francesa, se convirtió también en la primera reaparición pública de la familia Beckham tras el duro comunicado que Brooklyn Beckham compartió hace unos días en redes sociales, en el que explicaba los motivos que le han llevado a distanciarse de sus padres y denunciaba el trato recibido por su mujer, Nicola Peltz.

Victoria Beckham en París | Getty Images

Una ceremonia muy medida

En la ceremonia no faltaron David Beckham ni sus hijos Romeo y Cruz, que acudieron acompañados de sus respectivas parejas, Kim Turnbull y Jackie Apostel. También estuvo presente Harper, la hija pequeña del matrimonio. El gran ausente fue Brooklyn Beckham, cuya ausencia en pleno conflicto familiar no pasó desapercibida.

Pese a la tensión familiar que rodea al clan desde hace semanas, los Beckham mantuvieron un perfil discreto y evitaron cualquier declaración polémica. Victoria subió al escenario para recibir el galardón de manos de la ministra francesa de Cultura, Rachida Dati, quien elogió su impacto más allá de la moda.

Los Beckham reaparecen en París tras el conflicto familiar con Brooklyn | Getty Images

El discurso de Victoria Beckham

Durante la entrega, la ministra destacó la figura de la diseñadora como referente para varias generaciones: "Ofreciste a millones de jóvenes una nueva imagen de sí mismas. Para muchas fuiste un verdadero modelo a seguir, inspirando a todas y cada una de nosotras a probar la libertad y la audacia".

Victoria, emocionada, pronunció un discurso cuidadosamente medido. Agradeció el apoyo de su equipo, de sus padres y de sus hijos en conjunto, sin mencionar nombres propios, evitando así alimentar el debate sobre la ausencia de Brooklyn en un momento clave de su carrera.

En su publicación en redes, también tuvo palabras para David Beckham, su "esposo e inversor original" y añadió: "No podría estar más agradecida; lo son todo para mí". Un gesto que muchos interpretaron como una muestra de unidad en mitad de la tormenta mediática que atraviesa la familia.

El lenguaje corporal, bajo la lupa

La imagen de los Beckham a la salida del hotel La Réserve Paris, uno de los más exclusivos de la ciudad, también fue analizada al detalle. La experta en lenguaje corporal Judi James valoró la escena en declaraciones a The Mirror.

"El lenguaje corporal de David se ve fuerte, severo y protector, mientras que Victoria proyecta serenidad y resiliencia", explicó la especialista. Según James, el exfutbolista crea una "barrera protectora" alrededor de su esposa, adoptando una postura firme y vigilante.

Los Beckham reaparecen en París tras el conflicto familiar con Brooklyn | Getty Images

Sin embargo, Victoria no transmite fragilidad. "Camina con la barbilla levantada y una leve sonrisa, algo poco habitual en ella, conocida por su expresión más seria. Es toda una declaración de intenciones", concluye la experta.

Una aparición calculada, elegante y silenciosa con la que los Beckham dejan claro que, antes las polémicas familiares, prefieren hablar a través de los gestos y no de las palabras.