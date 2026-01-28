¿Los extraterrestres nos rodean? El 28% de las personas cree que sí

La pregunta que muchos hemos tenido en la cabeza es si los extraterrestres existen o incluso si nos han visitado en la tierra. El estudio de Cultura Científica de la Fundación BBVA muestra que el 28% de los encuestados cree que los alienígenas se encuentran entre nosotros y que el gobierno nos lo oculta. Con tantas películas de ciencia ficción hemos empezado a creer que la vida extraterrestre es posible y que convivimos con ella.

El 53% de los encuestados puntúan su grado de interés en la ciencia con un 8 o más mientras que sólo un 9% valora por debajo de 5 su interés en los temas científicos. Además, con familia, amigos o compañeros de trabajo solo un tercio habla de ciencia con mucha (6%) o bastante frecuencia (27%) en sus conversaciones diarias. Pero los temas más comunes de conversación suelen ser las teorías conspiranoicas de siempre.

¿El primer viaje a la luna ocurrió?

Hay muchas teorías que circulan por redes sociales en las que la gente cree a pesar de tener pruebas científicas que las niegan. Un ejemplo de ello es el primer viaje a la luna. Es muy común oír tanto en redes sociales como en conversaciones cotidianas que el hombre nunca llegó a la luna en 1969. Esta teoría dice que la retransmisión del viaje espacial fue un montaje y hasta la actualidad muchas personas lo creen, concretamente un 22% . Hemos salido a la calle a preguntar sobre este tema y las respuestas nos han sorprendido: "hay dudas, porque cuando ves las imágenes los movimientos no parecen muy reales".

¿Tierra plana o redonda?

Otra teoría mundialmente conocida es la creencia de que la tierra es plana y no redonda como se ha demostrado científicamente. En este caso la mayoría de personas coinciden en que la tierra es una esfera, solo un 6% cree que es plana.

¿Las vacunas son buenas?

Las vacunas también son objeto frecuente de desinformación y teorías conspirativas. Aunque su eficacia y seguridad están avaladas por estudios científicos y por organismos internacionales de salud, todavía existe un sector de la población que desconfía de ellas. En concreto, un 6% de los encuestados cree que las vacunas causan autismo, una afirmación que surge de rumores y falsas creencias a lo largo de los años.

¿Los antibióticos destruyen las bacterias o los virus?

En el ámbito de la medicina básica también se detecta una gran confusión. Ante la pregunta sobre la función de los antibióticos, un 34% de las personas encuestadas considera erróneamente que estos medicamentos destruyen los virus, cuando en realidad su función es combatir las bacterias.

¿El cambio climático es un mito?

El cambio climático es uno de los temas científicos más debatidos en la actualidad y también uno de los más politizados. Un 17% de los encuestados cree que el cambio climático es falso. Esta negación suele estar alimentada por intereses económicos, discursos políticos y la difusión de información engañosa en los medios.

