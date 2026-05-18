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La vida actual de Asdrúbal, el exmarido de Bibiana Fernández: "Lleva dos años limpio después de episodios relacionados con drogas"

La última imagen del exmarido de Bibiana Fernández es de hace dos años. Hoy, gracias al periodista Toni Belchi, descubrimos qué ha sido de Asdrúbal, el modelo cubano que, tras separarse de Bibiana, ha elegido una vida alejada de los focos.

Asdrúbal y Bibiana Fernández

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Se cumplen 26 años de la boda de Bibiana Fernández y Asdrúbal, el modelo de origen cubano 23 años menor que ella del que se enamoró en un viaje a Cuba. Una relación marcada por el amor y los excesos que les convirtió en la pareja del momento durante años.

Pese a su ruptura, ambos mantuvieron la amistad, aunque Asdrúbal se apartó de los focos. Tanto es así que la última imagen que vimos del modelo cubano es de hace dos años.

Asdrúbal decidió llevar una vida al margen de los medios con María De Blas Callejo, empresaria del sector alimentario, con quien formó una familia. Sin embargo, su vida no ha estado exenta de polémicas.

Desde el año 2020, Asdrúbal tuvo diferentes problemas con la justicia estadounidense y fue detenido en varias ocasiones. Unos incidentes a partir de los cuales no hay rastro de Asdrúbal.

Toni Belchi, periodista en Miami, ha podido hablar con Carmen, la actual pareja de Asdrúbal. Esta insiste en que el modelo está bien y llevados años limpio tras atravesar varios episodios en los que se relacionó con drogas y alcohol.

"Su novia dice que tiene muy buen trabajo, pero que no podía hablar de ello, que me lo tendría que contar él", advierte Toni Belchi. ¿En qué trabaja Asdrúbal?

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