El cantaor Matías de Paula, ¿asesinado por celos?: "Él no ha tenido nada que ver con la exmujer de este señor"

Matías de Paula, un cantaor flamenco que acumulaba una carrera de más de 20 años y que ha actuado con artistas de la talla de Pitingo, ha sido asesinado este fin de semana a sus 52 años. Eran las tres de la tarde en las calles de Villanueva de la Serena (Palencia), cuando Matías de Paula recibía hasta ocho impactos de bala que resultaban ser mortales.

Los servicios de emergencia no pudieron hacer nada por su vida, mientras el principal sospechoso se daba a la fuga junto a otros tres individuos más. Se trataría de un hombre que habría salido recientemente de prisión y que trataba de vengarse de Matías por mantener una supuesta relación con su exmujer.

La policía aún trata de localizar a los implicados, que ya han sido identificados y están en busca y captura. Un crimen que ha roto por completo a los vecinos y familiares de Matías de Paula.

En Y ahora Sonsoles hemos podido hablar con la portavoz de la familia del fallecido, que busca hacer justicia. "No es entendible lo que ha pasado, era muy buena persona", afirma.

La familia niega rotundamente que Matías de Paula tuviera una relación con la exmujer del presunto asesino. Según la portavoz, era ella quien le "acosaba" a él, hasta el punto de tener que bloquearla de todos lados pese a que solo tuvieron un pequeño romance siendo jóvenes. "Han pasado más de 30 años", advierte.

Un crimen que ha conmocionado por completo al municipio pacense de Villanueva de la Serena y al que la familia no encuentra explicación. "Aunque hubieran estado juntos, nada justifica un asesinato", sentencia la portavoz de la familia.

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