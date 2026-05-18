Manu Mitchell cuenta cómo se convirtió en comedor compulsivo: "No conseguí ponerle nombre al trastorno hasta que fui a terapia"

La vida de Manu Mitchell ha cambiado mucho en apenas ocho años. Aunque hubo un tiempo en el que tenía un peso ajustado a su edad y a su estatura, ahora mismo pesa 179 kilos, pese a medir 1.74 metros. Sin embargo, día a día lucha contra un trastorno al que por fin puede poner nombre: es comedor compulsivo.

Su obsesión con la comida comenzó a raíz de una depresión. Comer era el único refugio que encontraba Manu para aliviar el vacío que sentía. Esto le permitía sentir una felicidad inmediata, que no tardaba en venir seguida del arrepentimiento y la culpa.

Pronto llegaron los atracones a escondidas y Manu llegó a pesar 220 kilos. Fue entonces cuando en 2020, decidió acudir a terapia psicológica, entendiendo que tenía un problema y que podía llegar a costarle la salud.

"Esperaba a que mi pareja se fuese a dormir o saliese de casa para comer a escondidas", confiesa Manu, "no conseguí ponerle nombre al trastorno hasta que fui a terapia y me dijeron que tenía un trastorno por atracón"

Hoy, Manu trata de dar visibilidad a un trastorno que pocos conocen y que en realidad es el trastorno alimenticio más habitual. ¡Dale al play para escuchar su historia!

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