Entierran a un desconocido en su nicho familiar por error: "Estamos indignados con la pasividad con la que llevan el caso"

La suegra de Jaume tiene claro que quiere ser enterrada al lado de su marido. Por eso, hace 30 años adquirió el nicho contiguo, en el que ahora hay enterrado un desconocido por error.

Fue su hija quien, cuando fue a llevar flores a su padre, vio que había flores frescas y yeso en el nicho reservado para su madre. Alguien había sido enterrado allí sin haberles informado. "La funeraria se equivocó", señala Jaume, "hemos descubierto que este señor tenía que estar enterrado en el nicho número 4, pero de otro panteón".

Pese a que la familia ha presentado varias reclamaciones en el Ayuntamiento, aseguran que no han recibido respuesta. "No no dicen nada, estamos indignados con la pasividad con la que llevan el caso", afirma Jaume. Es por eso que se han visto obligados a trasladar el caso a un abogado.

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