Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Nos lo cuenta

Cobra el cubierto a los invitados de su boda y no va nadie: "No quería regalos, prefería que cada uno se pagase su cubierto"

Daria decidió cobrar un precio simbólico de 25 euros por cubierto en su boda, pero nadie le confirmó asistencia. Al contar su historia en redes, muchos la han criticado por cobrar a los invitados.

Daria

Publicidad

Daria está a punto de cumplir un sueño, darse el "sí quiero" con su marido. Sin embargo, jamás imaginó que le ocurriría lo que hoy nos ha contado: ningún asistente le ha confirmado asistencia.

Hace meses, Daria decidió cobrar un pequeño precio simbólico por cubierto, 25 euros y al mandar las invitaciones pidió confirmación. "Especifiqué que no quería regalos, prefería que cada uno se pagase su cubierto y viniese porque de verdad quiere ir a la boda", asegura.

Antes de que llegara la fecha límite volvió a mandar un recordatorio por si a los invitados se les había pasado confirmar, pero su sorpresa fue mayúscula al descubrir que, aun así, nadie lo hizo. "Solo me contestaron dos amigas cercanas", confiesa, "la mayoría me dejó en visto y aún sigue sin contestarme".

Ahora, Daria tiene claro quiénes son las personas a las que de verdad les importa. "Quiero volver a reducir mi círculo y la boda se va a hacer", afirma Daria.

Antena 3» Programas» Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

Daria

Cobra el cubierto a los invitados de su boda y no va nadie: "No quería regalos, prefería que cada uno se pagase su cubierto"

Andy y Lucas

La presunta deuda pendiente de Andy: accedemos al documento que demuestra que Lucas le prestó 60.000 euros

Andy y Lucas

Lucas, dispuesto a demandar a Andy tras su entrevista: "Quiere pedirle 150.000 euros por daños y perjuicios"

Jóvenes adictos
Adicciones

El cannabis causa del 90 % de los ingresos de menores en centros de desintoxicación: cada vez más adolescentes en urgencias

Sicarios en la web
Investigación

Asesinatos por encargo en la web: Espejo Público se infiltra en un grupo de sicarios 'online'

Andy, sin Lucas
Andy sin Lucas

Andy, sin censura en El Hormiguero, Lucas, desaparecido: "No ha ido a su puesto de trabajo"

Espejo Público se ha interesado por la reacción de Lucas a las acusaciones que Andy hacía en El Hormiguero. La periodista Diana Higuera no localizaba al primero de los componentes del ya extinto dúo musical, pero le dejaba un mensaje en el buzón de su casa.

Simoneta Gómez-Acebo
A partir de las 17:00

Esta tarde en Y ahora Sonsoles, recibimos a Simoneta Gómez-Acebo, la sobrina del rey Juan Carlos I

Recibimos en plató a la sobrina del rey Juan Carlos I, que nos cuenta todos los detalles del rastrillo Nuevo Futuro y sus nuevos proyectos.

¡Bel se sabe el panel antes de comenzar a jugar la Gran Final!

¡Bel se sabe el panel antes de comenzar a jugar la Gran Final!

Lucía resuelve por 0 euros tras una mala racha en La ruleta de la suerte

Lucía resuelve por 0 euros tras una mala racha en La ruleta de la suerte

Joaquín Moeckel.

El abogado de Cayetano Rivera apunta a que le habrían ofrecido hacerse la prueba de alcoholemia estando "aturdido": "Se despista conduciendo"

Publicidad