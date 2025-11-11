Cobra el cubierto a los invitados de su boda y no va nadie: "No quería regalos, prefería que cada uno se pagase su cubierto"

Daria está a punto de cumplir un sueño, darse el "sí quiero" con su marido. Sin embargo, jamás imaginó que le ocurriría lo que hoy nos ha contado: ningún asistente le ha confirmado asistencia.

Hace meses, Daria decidió cobrar un pequeño precio simbólico por cubierto, 25 euros y al mandar las invitaciones pidió confirmación. "Especifiqué que no quería regalos, prefería que cada uno se pagase su cubierto y viniese porque de verdad quiere ir a la boda", asegura.

Antes de que llegara la fecha límite volvió a mandar un recordatorio por si a los invitados se les había pasado confirmar, pero su sorpresa fue mayúscula al descubrir que, aun así, nadie lo hizo. "Solo me contestaron dos amigas cercanas", confiesa, "la mayoría me dejó en visto y aún sigue sin contestarme".

Ahora, Daria tiene claro quiénes son las personas a las que de verdad les importa. "Quiero volver a reducir mi círculo y la boda se va a hacer", afirma Daria.