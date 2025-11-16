Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

NUTRIMAN

'Alimentos para vagos', a debate: ¿compensa pagar más por ahorrar tiempo?

Cada vez son más las personas que optan por alimentos limpios, pelados o medio preparados. Sin embargo, Nutriman nos cuenta que, aunque se ahorre tiempo, se pierde dinero.

Nutriman

Publicidad

Los productos preparados están de moda. Ahorran tiempo y son los favoritos de muchos en estos tiempos tan frenéticos, pero la pregunta es evidente: ¿compensa pagar más por evitar trabajo en la cocina?

Nutriman nos ha puesto el ejemplo de la cebolla. La cebolla a granel cuesta 1,70 €/kg, mientras que la congelada y ya troceada sube hasta 2,31 €/kg. Aunque ahorra lágrimas, cuchillo, tabla y minutos, el bolsillo nota la diferencia… y ni el coste energético compensa ese salto.

Con los huevos, la historia se repite. La media docena normal ronda los 1,80 €/kg frente a los 2,20 €/kg ya cocidos. La diferencia de 40 céntimos parece pequeña, pero al cocinar en casa el gasto energético es prácticamente nulo: aquí también gana el producto natural.

Y Nutriman advierte que donde la brecha es enorme es en las patatas. El kilo fresco cuesta 1,55 €, mientras que el bote de patatas cocidas se dispara a 4,75 €. Aunque el tiempo y la luz suman algo, siguen sin justificar los más de tres euros de diferencia.

Conclusión: incluso calculando el coste de la energía, los "productos para vagos" son entre un 15% y un 200% más caros que sus versiones naturales. Se ahorra tiempo… pero el bolsillo paga la factura.

Antena 3» Programas» Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

Todo el plató de La Voz bailando al ritmo de Aitana y 'Las Baby´s': "Estamos aquí por la música y también hay que bailarla"

Sebastián Yatra se anima a bailar 'Las Babys' de Aitana en La Voz: "El movimiento lateral"

Nutriman

'Alimentos para vagos', a debate: ¿compensa pagar más por ahorrar tiempo?

La Cangreja enamora a los coaches con su actuación: "Es una lección para todos nosotros"

"Es una lección para todos nosotros": la actitud de esta talent no deja indiferente a Sebastián Yatra

Yatra abandona el plató tras la espectacular actuación de un talent
Mejores momentos | Asaltos

Yatra abandona el plató de La Voz tras la espectacular actuación de un talent

La prenda menos glamourosa para Tamara Falcó: "Me da un poco de grimita"
Imperdible

La prenda menos glamourosa para Tamara Falcó: "Me da un poco de grimita"

Malú anima a Aroa tras quedarse en blanco: "A mi me emociona cuando nos levantamos, no cuando nos caemos"
Mejores momentos | Asaltos

"Todos nos caemos, pero lo más difícil es levantarse": Pablo López se derrumba y Malú se emociona en La Voz

La coach se ha emocionado al ver las lágrimas de Aroa Salaño debido a los nervios por no haber podido acabar su canción.

La gran remontada de Fernando llena de emoción La ruleta de la suerte noche
Crónica | 15 de noviembre

La gran remontada de Fernando llena de emoción La ruleta de la suerte noche

Fernando, Karina y Alba han sido tres grandes concursantes del programa presentado por Jorge Fernández y Laura Moure.

Eva y Karlos Arguiñano

El truco repostero imprescindible para hacer bizcocho: Arguiñano explica por qué hay que montar antes las claras que las yemas

Andy y Lucas

'Tanto la quería'... ¿que Andy se dejó engañar? El choque de versiones que podría llevar a Andy y Lucas a los juzgados

La valentía de Fernando le hace ganar 69.225 euros en La ruleta de la suerte noche

La valentía de Fernando le hace ganar 69.225 euros en La ruleta de la suerte noche

Publicidad