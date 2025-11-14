María Isabel logra rellenar el formulario de riesgos laborales de su empleada del hogar: "Como si fuese una multinacional"

Entra en vigor la normativa de riesgos laborales de las empleadas del hogar en España. Hoy mismo termina el plazo para rellenar el formulario, algo que para muchos no ha sido fácil.

Después de varios intentos, María Isabel lo ha conseguido y, tras rellenarlo, lo ha visto con su empleada. Pese a que está de acuerdo con favorecer los derechos de los trabajadores, asegura que hay cosas que le parecen absurdas.

"Tengo que poner por dónde sale si hay un incendio... pues por el mismo sitio que salgo yo", señala, "nos obligan a hacerlo como si fuera una multinacional".

En caso de no rellenar el formulario, pueden enfrentarse a multas de hasta 50.000 euros. Y tú, ¿qué opinas?