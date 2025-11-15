Nos lo cuenta
La tasa de basuras de Gabi asciende de 100 a 500 euros: "Encima los contenedores están a 1 kilómetro"
Ya ha entrado en vigor la nueva tasa de basuras que ha indignado a gran parte de nuestro país. Gabi, por ejemplo, ha pasado a pagar 500 euros por un impuesto que considera injusto.
Publicidad
Comienzan a llegar a muchas casas los primeros recibos de la nueva tasa de recogida de basuras. Un importe que va desde los 56 euros hasta los 258 euros en algunas comunidades, como Valencia.
Gabi vive en Ibiza y asegura que ha pasado de pagar 100 euros a 500. "Cuando vimos el precio nos echamos para atrás, pensamos que no era posible", asegura.
El problema de la tasa es que la cantidad que pagan no se ve reflejada en la calidad del servicio. "Encima tenemos los contenedores a un kilómetro", señala Gabi.
Más Noticias
- Carmen Machi, una actriz con muchos estilos, se sincera con Fabiolo: "Yo he tenido un novio 'punky'... y pijo también"
- María José Cantudo vende su casa en nuda propiedad: "Allí va a vivir siempre, pero no tendrá la propiedad como tal"
- David Bustamante, sobre los 'haters': "Sufro por mi hija, es duro que se rían de su padre o se metan con su físico"
"Reciclamos, hacemos todo con un civismo tremendo, pero el civismo no se ve reflejado en lo que hemos pagado", sostiene. Y tú, ¿crees que la nueva tasa es excesiva?
Publicidad