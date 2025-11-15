Antena 3 LogoAntena3
La tasa de basuras de Gabi asciende de 100 a 500 euros: "Encima los contenedores están a 1 kilómetro"

Ya ha entrado en vigor la nueva tasa de basuras que ha indignado a gran parte de nuestro país. Gabi, por ejemplo, ha pasado a pagar 500 euros por un impuesto que considera injusto.

Comienzan a llegar a muchas casas los primeros recibos de la nueva tasa de recogida de basuras. Un importe que va desde los 56 euros hasta los 258 euros en algunas comunidades, como Valencia.

María

Gabi vive en Ibiza y asegura que ha pasado de pagar 100 euros a 500. "Cuando vimos el precio nos echamos para atrás, pensamos que no era posible", asegura.

El problema de la tasa es que la cantidad que pagan no se ve reflejada en la calidad del servicio. "Encima tenemos los contenedores a un kilómetro", señala Gabi.

"Reciclamos, hacemos todo con un civismo tremendo, pero el civismo no se ve reflejado en lo que hemos pagado", sostiene. Y tú, ¿crees que la nueva tasa es excesiva?

tasa basuras

