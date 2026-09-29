Esta tarde en Y ahora Sonsoles, te contamos la última hora de la crisis de la vivienda y el 'decreto Maricarmen'

El desahucio de Maricarmen, una mujer de 87 años, se ha convertido en el símbolo de la lucha por la crisis de la vivienda. Cientos de personas han salido a la calle y han acampado en el centro de Madrid en protesta de la situación y exigiendo medidas.

Finalmente, el Ayuntamiento de Madrid se ha reunido con Urbagestión, la empresa inmobiliaria que compró el piso de Maricarmen, y con los representantes legales de esta, a la que se le ha permitido volver a su casa.

Además, PSOE y Sumar han llegado a un acuerdo para firmar dos decretos que regulen la situación de la vivienda y que se espera que se aprueben en un pleno extraordinario este viernes. Esta tarde, te contamos todas las novedades del caso a partir de las 17:00 horas en Antena 3. ¡No te lo pierdas!