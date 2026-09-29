A partir de las 17:00
Esta tarde en Y ahora Sonsoles, te contamos la última hora de la crisis de la vivienda y el 'decreto Maricarmen'
El caso de Maricarmen ha revolucionado el país, hasta el punto de que finalmente la han dejado volver a su casa tras su desahucio y el Gobierno ha propuesto dos decretos para atajar la crisis de la vivienda.
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El desahucio de Maricarmen, una mujer de 87 años, se ha convertido en el símbolo de la lucha por la crisis de la vivienda. Cientos de personas han salido a la calle y han acampado en el centro de Madrid en protesta de la situación y exigiendo medidas.
Finalmente, el Ayuntamiento de Madrid se ha reunido con Urbagestión, la empresa inmobiliaria que compró el piso de Maricarmen, y con los representantes legales de esta, a la que se le ha permitido volver a su casa.
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Además, PSOE y Sumar han llegado a un acuerdo para firmar dos decretos que regulen la situación de la vivienda y que se espera que se aprueben en un pleno extraordinario este viernes. Esta tarde, te contamos todas las novedades del caso a partir de las 17:00 horas en Antena 3. ¡No te lo pierdas!
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