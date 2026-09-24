DESAHUCIO DE MARICARMEN
Habla el primo de Maricarmen que la acogerá tras su desahucio: "No tenemos apenas espacio, no sé ni si pasa su silla"
El desahucio de Maricarmen revolucionó ayer nuestro país. A sus 87 años, se ha visto obligada a abandonar la que ha sido su casa durante más de 70 años y comenzar de cero en casa de su primo, con el que hemos podido hablar en Y ahora Sonsoles.
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Maricarmen, una mujer de 87 años, se ha convertido en el rostro del problema de la vivienda en nuestro país. Tras más de 70 viviendo en su piso del barrio madrileño de El Retiro, ha sido desahuciada, incapaz de pagar el alquiler que le pedía el fondo que ha comprado su edificio.
Desde que comenzó a vivir en el piso, Maricarmen pagaba 500 euros de alquiler gracias a un contrato de renta antigua. Ahora, la empresa que ha comprado el edificio le ha dejado sin opciones pidiendo 1.650 euros, una cantidad inasumible con la pensión que tiene.
Centenares de vecinos se concentraron frente a su casa para tratar de frenar el desahucio sin éxito. La policía entró en su casa y Maricarmen salió en camilla acompañada de su primo, el único familiar que vino desde Segovia para acompañarla.
Hoy, Maricarmen debe hacer frente a una nueva realidad. Sin recuerdos y sin casa, se irá a vivir temporalmente con su primo a Segovia, tras rechazar las residencias que ofrecía la Administración.
"La única alternativa que tenemos ahora mismo es que va a venir a mi casa, lo que pasa, claro, con todas las implicaciones que eso lleva", afirma Vicente, su primo. Este vive en otra comunidad autónoma y asegura que, con la discapacidad y la falta de movilidad reducida de Maricarmen, tendrían que empadronarla en Segovia para que pudieran atenderla en la sanidad pública.
Por su parte, Vicente sostiene que su casa no es la mejor para las condiciones de Maricarmen, una persona que necesita un hogar adaptado. "Tenemos un apartamento de 58 metros cuadrados, no tenemos apenas espacio, incluso su silla no sé si pasa", advierte.
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Maricarmen ha pasado la noche en el hospital con un grave cuadro de ansiedad tras el desalojo. Una primera noche que vendrá seguida de otras muchas alejada de su hogar, en casa de su primo Vicente.
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