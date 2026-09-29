MIL PROGRAMAS
Y ahora Sonsoles cumple mil programas y la presentadora repasa los mejores momentos: ¡vota tu favorito!
El programa está de celebración y Sonsoles Ónega hace un repaso de los momentos más señalados de estas cinco temporadas: desde la icónica visita de Paulina Rubio hasta la caída de la presentadora en directo. ¡Vota por el mejor momento abajo y no te pierdas la reacción de Sonsoles Ónega en el vídeo!
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El programa Y ahora Sonsoles acumula ya mil tardes en Antena 3. Su presentadora, Sonsoles Ónega, lleva ya cinco temporadas a la cabeza de uno de los programas más vistos de la televisión en el que hemos conocido historias emocionantes, insólitas y que nos han marcado.
Sonsoles ha repasado algunos de los momentos más icónicos del programa, desde su cobertura del incendio de Campanar sobre el terreno hasta la de la DANA o la bendición del papa León XIV en directo. ¡Vota por tu favorito ahora!
Los mejores vídeos de Y ahora Sonsoles en sus mil programas
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El Papa León XIV bendice el programa
Durante su visita a España, el sumo pontífice bendijo Y ahora Sonsoles a través del Padre Ángel Camino, su amigo íntimo. Un momento que emocionó a la presentadora y que sorprendió a los espectadores en directo
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Sonsoles, pillada merendando
La presentadora estaba merendando detrás de cámaras y no se esperaba que su equipo le estuviera grabando. ¡Pero en Y ahora Sonsoles hay que estar siempre alerta! Su reacción al verse fue divertidísima.
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La icónica visita de Paulina Rubio
La artista visitó el plató de Y ahora Sonsoles con unas gafas de sol que desconcertaron a la presentadora desde el primer momento. ¡Y lo mejor vino con la con la confusión que tuvieron con Rocío Jurado! Una entrevista que ya ha pasado a la historia de YAS.
- 4
Especial boda de Tamara Falcó
En julio de 2023, Y ahora Sonsoles retransmitió en directo una de las bodas del año: la de Tamara Falcó e Íñigo Onieva. Un enlace de lo más especial donde vimos a la marquesa de Griñón dar el esperando "sí, quiero".
- 5
Sonsoles, con las víctimas del incendio de Campanar
En febrero de 2024 el programa se trasladó hasta la localidad valenciana para hablar con los afectados por el terrible incendio que asoló un edificio de viviendas.
- 6
El perro de Sonsoles en plató
Taker, el perro de la presentadora, visitó el plató de Y ahora Sonsoles en directo. Aunque estuvo muy tranquilo, tenía miedo de subirse a la plataforma y nos conquistó el corazón con solo mirarle.
- 7
La retransmisión de la DANA
El equipo de Y ahora Sonsoles se trasladó a Valencia para volcarse con las víctimas de la DANA. Uno de los momentos más emotivos fue en el que conocimos a Pepe y a Lola, un matrimonio que quiso agradecer la labor de los jóvenes voluntarios.
- 8
La caída de Sonsoles en directo
Sonsoles Ónega sufrió una caída en pleno directo que no pasó desapercibida para nadie. ¡Tanto que tuvo que verla varias veces a cámara lenta! Un momento único que en aquel entonces nos dejó sin aliento.
- 9
El emotivo reencuentro con Isabel Casanova
La presentadora e Isabel se reencontraron 20 años después. Ella es una madre que estuvo en los pasillos de la Audiencia Nacional y posteriormente en el juicio llorando a su hijo y a las 193 víctimas del 11-M.
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