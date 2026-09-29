Y ahora Sonsoles cumple mil programas y la presentadora repasa los mejores momentos: ¡vota tu favorito!

El programa Y ahora Sonsoles acumula ya mil tardes en Antena 3. Su presentadora, Sonsoles Ónega, lleva ya cinco temporadas a la cabeza de uno de los programas más vistos de la televisión en el que hemos conocido historias emocionantes, insólitas y que nos han marcado.

Sonsoles ha repasado algunos de los momentos más icónicos del programa, desde su cobertura del incendio de Campanar sobre el terreno hasta la de la DANA o la bendición del papa León XIV en directo. ¡Vota por tu favorito ahora!