POLÉMICO
Omar Montes vuelve a atacar a Nuria Hidalgo por la manutención: "No sé para qué querrá ella el dinero... tiene muchos bolsos"
El cantante contraataca tras la sentencia que le obliga a pagar 2000 euros por la manutención de su hijo con Nuria Hidalgo. Este cuestiona el hecho de que le tenga que ingresar el dinero directamente a la cuenta de la madre y no a un fondo común para el niño.
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Omar Montes vuelve a ser noticia por una nueva polémica con sus hijos. Tras la batalla judicial con Nuria Hidalgo, la madre de su primer hijo, el juez obliga al cantante a pagar 2.000 euros mensuales de manutención, frente a los 450 que pagaba hasta ahora.
El artista se ha mostrado indignado ante la sentencia, afirmando que "prefería ingresarle 3.000 euros a mi hijo directamente, en vez de los 2.000 a ella". Este afirma que su prioridad también es el bienestar de su hijo y cuestiona los posibles intereses de Nuria: "No sé para qué querrá ella el dinero... bueno mira su Instagram, tiene muchos bolsos".
Omar asegura que Nuria Hidalgo cobra 4.000 euros y sostiene que también debería aportar para el fondo de su hijo. "Se va a hacer millonaria", advierte, atacando a Nuria Hidalgo.
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Tras la polémica del nacimiento de su supuesto hijo con Rocío Muñoz, el cantante tiene un nuevo frente mediático, esta vez por la mantención de Omar Jr. ¡No te pierdas todo lo que ha dicho en el vídeo de arriba!
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