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María del Monte: "Si a Maricarmen le mandan seis policías para sacarla del piso, ¿por qué no se hace lo mismo en Ceuta?"

Nuestra colaboradora se pronuncia sobre la crisis migratoria en Ceuta, comparándola con otro de los grandes asuntos que copan la actualidad ahora mismo: el desahucio de Maricarmen.

María del Monte

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Sara Sanz Navarro
Publicado:

Han pasado sesenta días desde el salto masivo de 80.000 migrantes a Ceuta. Aún, miles de ellos continúan de manera ilegal en nuestro país, durmiendo en asentamientos improvisados o pisos patera. Una situación que ha llenado las calles de Ceuta de inseguridad, violencia y tensión.

Nuestra colaboradora María del Monte se ha mostrado incrédula ante una situación fuera de control que ha obligado a muchos ceutíes a marcharse de su ciudad por miedo. Algo que ha comparado con otro de los grandes asuntos que está de actualidad: el desahucio de Maricarmen.

Maricarmen

Maricarmen, una mujer de 87 años de Madrid, ha sido desahuciada de su piso después de que una empresa inmobiliaria comprara su edificio. Una situación que ha indignado profundamente al país y que ha provocado la reacción de la capital, que se ha echado a las calles para pedir una solución al Gobierno para el problema de la vivienda.

María del Monte ha comparado ambos problemas, advirtiendo la falta de respuesta de las autoridades a la crisis migratoria. "Si a Maricarmen le mandan seis policías para sacarla del piso porque está en una situación de ilegalidad, ¿por qué no se hace lo mismo en Ceuta?", pregunta. ¡Dale al play para ver el momento en el vídeo de arriba!

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