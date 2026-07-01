Fallece Manolo Arjona, integrante de Locomía, a sus 58 años: "Todo apunta a que pudo ser un fallo cardíaco"

Manolo Arjona, integrante del grupo Locomía hasta el año 2000, ha fallecido durante la madrugada del miércoles a sus 58 años. Un fallecimiento repentino que, según su entorno, se produjo momentos después de estar pintando en su domicilio.

A la espera de los resultados de la autopsia que ya se le ha realizado, nuestra compañera Isabel González asegura que "todo apunta a que pudo ser un fallo cardíaco".

Los restos mortales de Manolo Arjona descansan hoy en el tanatorio de Viladecans, municipio donde residía actualmente. Nos será hasta dentro de dos o tres días según su hermana, que quedará instalada la capilla ardiente.

Otros integrantes de Locomía han expresado en redes sociales su tristeza por el fallecimiento de Manolo Arjona. "Hoy su luz se ha elevado al cielo pero su recuerdo vive con nosotros", ha escrito Luis Font en una publicación.

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