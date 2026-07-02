Hablamos con la hermana de Manolo Arjona, integrante de Locomía fallecido: "Ha sido una muerte dulce"

Manolo Arjona fue uno de los míticos integrantes del grupo Locomía hasta el año 2000. A sus 58 años, el artista fallecía durante la madrugada del martes al miércoles 1 de julio, una noticia que sorprendía a su entorno.

Según nos cuenta su hermana, Adela Rodríguez, todo ocurrió por la noche. "Mis hermanas fueron porque no cogía el móvil y se lo encontraron", señala, "se acostó y ya no despertó".

Aunque aún no conocen los resultados de la autopsia y algunos apuntan a un posible fallo cardíaco, Adela afirma que se trató de una "muerte dulce". "Era lo que él se merecía", advierte, emocionada.

Tras despedir su cuerpo en un tanatorio de Viladecans, donde residía Manolo, mañana se instalará allí mismo la capilla ardiente. Un adiós inesperado y doloroso para sus familiares y amigos.

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