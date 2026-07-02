EN DIRECTO
Hablamos con la hermana de Manolo Arjona, integrante de Locomía fallecido: "Ha sido una muerte dulce"
Manolo Arjona, integrante de Locomía, fallecía durante la madrugada del 1 de julio. Una muerte repentina de la que conocemos más detalles gracias a su hermana Adela Rodríguez.
Publicidad
Manolo Arjona fue uno de los míticos integrantes del grupo Locomía hasta el año 2000. A sus 58 años, el artista fallecía durante la madrugada del martes al miércoles 1 de julio, una noticia que sorprendía a su entorno.
Según nos cuenta su hermana, Adela Rodríguez, todo ocurrió por la noche. "Mis hermanas fueron porque no cogía el móvil y se lo encontraron", señala, "se acostó y ya no despertó".
Aunque aún no conocen los resultados de la autopsia y algunos apuntan a un posible fallo cardíaco, Adela afirma que se trató de una "muerte dulce". "Era lo que él se merecía", advierte, emocionada.
Tras despedir su cuerpo en un tanatorio de Viladecans, donde residía Manolo, mañana se instalará allí mismo la capilla ardiente. Un adiós inesperado y doloroso para sus familiares y amigos.
Más Noticias
- Rocío Muñoz confiesa que el anillo que subió como indirecta a Omar Montes fue creado con Inteligencia Artificial
- ¿Cómo creen los niños que era la vida antes de que existiera internet?: "Lo único que hacían era cazar dinosaurios"
- Ignacio Peñuelas recuerda el segundo en el que un salto al mar le dejó parapléjico: "Estoy aquí para que la gente no lo haga"
| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas
Publicidad