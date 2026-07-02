Rocío Muñoz confiesa que el anillo que subió como indirecta a Omar Montes fue creado con Inteligencia Artificial

Después de toda la polémica del supuesto hijo de Rocío Muñoz y Omar Montes, han venido las indirectas, los rumores y, las denuncias que han hecho que la tensión entre ellos aumente y las ganas de saber que está ocurriendo realmente por parte de sus seguidores.

Remontando unos días atrás, Omar subía una fotografía a sus redes sociales de un anillo con sus iniciales y una cación titulada 'Perdóname mi amor', algo que muchos interpretaron como una disculpa a su actual pareja, Lola Romero, y otros que lo consideraron como un perdón a Rocío por todo lo ocurrido hasta ahora.

La esteticista no dudó en responder a esta indirecta con una imágen de otro anillo igual que el del artista pero esta vez con las iniciales R.M e insinuando que de qué servía perdonarle. Un acontecimiento que hizo que saltaran las alarmas sobre si el anillo era de verdad o inteligencia artificial. La propia Rocío lo dejó muy claro en nuestro programa: "Existe y se trata de un anillo simbólico".

Sin embargo, las cosas hoy toman un giro de 180 grados. Rocío ha llamado a nuestro colaborador, Nacho Gay, para confesarle la verdad: el anillo no existió nunca y lo creo con IA. "Lo hizo para hacer una broma en respuesta a un comentario que hizo Paloma García-Pelayo", señala Nacho Gay.

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