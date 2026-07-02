Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

POLÉMICO

Rocío Muñoz confiesa que el anillo que subió como indirecta a Omar Montes fue creado con Inteligencia Artificial

La joven que dice estar embarazada de Omar Montes confiesa la verdad sobre el polémico anillo con sus iniciales.

Omar Montes

Publicidad

Marta Ruiz Romero
Marta Ruiz Romero
Publicado:

Después de toda la polémica del supuesto hijo de Rocío Muñoz y Omar Montes, han venido las indirectas, los rumores y, las denuncias que han hecho que la tensión entre ellos aumente y las ganas de saber que está ocurriendo realmente por parte de sus seguidores.

Remontando unos días atrás, Omar subía una fotografía a sus redes sociales de un anillo con sus iniciales y una cación titulada 'Perdóname mi amor', algo que muchos interpretaron como una disculpa a su actual pareja, Lola Romero, y otros que lo consideraron como un perdón a Rocío por todo lo ocurrido hasta ahora.

La esteticista no dudó en responder a esta indirecta con una imágen de otro anillo igual que el del artista pero esta vez con las iniciales R.M e insinuando que de qué servía perdonarle. Un acontecimiento que hizo que saltaran las alarmas sobre si el anillo era de verdad o inteligencia artificial. La propia Rocío lo dejó muy claro en nuestro programa: "Existe y se trata de un anillo simbólico".

Sin embargo, las cosas hoy toman un giro de 180 grados. Rocío ha llamado a nuestro colaborador, Nacho Gay, para confesarle la verdad: el anillo no existió nunca y lo creo con IA. "Lo hizo para hacer una broma en respuesta a un comentario que hizo Paloma García-Pelayo", señala Nacho Gay.

Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

Antena 3 » Programas » Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

Omar Montes

Rocío Muñoz confiesa que el anillo que subió como indirecta a Omar Montes fue creado con Inteligencia Artificial

Adela Rodríguez

Hablamos con la hermana de Manolo Arjona, integrante de Locomía fallecido: "Ha sido una muerte dulce"

Jimeno

¿Cómo creen los niños que era la vida antes de que existiera internet?: "Lo único que hacían era cazar dinosaurios"

Ignacio Peñuelas
Historia de superación

Ignacio Peñuelas recuerda el segundo en el que un salto al mar le dejó parapléjico: "Estoy aquí para que la gente no lo haga"

Óscar
Denuncia

La cuidadora de la madre de Óscar llevaba una vida de lujos a su costa: "Se gastó 27.000 euros con su tarjeta"

Rincón de la Victoria
Última hora

El dueño del pozo donde se ha encontrado el cadáver de Cristina, conmocionado: "Asegura que jamás se lo hubiera imaginado"

El cuerpo de Cristina, que estaba desaparecida desde hace varios meses, fue hallado en un pozo del Rincón de la Victoria con varias puñaladas. A raíz del hallazgo, tres personas han sido detenidas.

Denia
Insólito

¿Amante a la fuga? El motivo por el que un hombre ha revolucionado Denia tras salir huyendo desnudo

La policía ha encontrado a un hombre corriendo desnudo en plena calle. Según los vecinos, todo fue producto de una infidelidad y la llegada temprana del marido de su supuesto amante.

Milagro

El milagro de Hernán Gil, vivo tras 8 días sepultado bajo los escombros en Venezuela: "El rescate ha durado 114 horas"

El juez de la Audiencia Nacional que instruye el 'caso Leire Díez', Santiago Pedraz, ha citado a Mercedes González el próximo 16 de julio

La cúpula de la Guardia Civil, imputada por el caso Leire Díez: el juez cita a Mercedes González y al DAO el 16 de julio

Se trató de un error inocente y ya ha contactado con la policía para devolver la obra de arte

Recoge un cuadro abandonado en una calle de Sevilla y acaba hallando un Sorolla valorado en hasta 130.000 euros

Publicidad