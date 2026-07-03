"Cobro lo normal, 1.300". Los sueldos cada vez se parecen más al Salario Mínimo

¿Qué tienen en común una maestra, un camarero, una economista, un procurador y una dependienta? Todos manejan unos sueldos que se mueven entre 1.200 y 1.500 euros. Unas cantidades parecidas al salario mínimo (SMI), que este año asciende a 1.221 euros brutos en 14 pagas. Este sueldo ha aumentado un 66% en los últimos ocho años, pero su efecto no ha sido el de empujar hacia arriba al resto de las nóminas, sino más bien igualarlas a la baja.

Demi, economista: “claro que se cobra como el salario mínimo. Yo, 1.400”

Laura es profesora. Tiene dos carreras y desde hace 10 años cobra entre 1.200 y 1.300 euros. Hace una década su sueldo superaba con creces los 700 del salario mínimo. Hoy, lo iguala. Su nivel de vida está estancado. María, encargada de una perfumería sabe perfectamente cuál es el SMI. Ella gana más, “pero muy poquito. 1.300”. Lo mismo que Demi, economista: “Claro que se cobra como el salario mínimo. Entre 1.300 y 1.400 al mes”.

Cobrar lo normal: 1.300

José María regenta un bar desde hace décadas. Le preguntamos por el sueldo de su camarero: “Cobra un salario normal. 1.300 euros”. Nos ha dado la clave al calificar el sueldo de su empleado: “normal”. Pero más curioso es el apunte que añade este patrón: “Yo tengo nóminas de antiguos empleados que ganaban 250.000 pesetas”. Al cambio, es más o menos lo mismo: “los precios eran más bajos y se ganaba más dinero”.

“Antes ganaba más de lo que gano ahora”

Encarni lo tiene claro: “Yo antes ganaba más de lo que gano ahora”. Cobra 900 euros limpiando en edificios públicos. Su horario de cinco horas y media diarias incluye festivos. Jaime, procurador en los juzgados cifra en unos 1.500 al mes el sueldo de sus compañeros licenciados en Derecho… y así llegamos a Charo, que orgullosa afirma que cobra muy por encima del salario mínimo. Tanteamos. ¿Dos mil? “Ja, ja, ja…”. ¿Mil cuatrocientos? “Te vas acercando”. Pues eso.

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