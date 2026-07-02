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El dueño del pozo donde se ha encontrado el cadáver de Cristina, conmocionado: "Asegura que jamás se lo hubiera imaginado"
El cuerpo de Cristina, que estaba desaparecida desde hace varios meses, fue hallado en un pozo del Rincón de la Victoria con varias puñaladas. A raíz del hallazgo, tres personas han sido detenidas.
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Una joven de 35 años llamada Cristina desaparecía en abril de este año en Rincón de la Victoria (Málaga). Ayer, la policía localizaba su cuerpo sin vida y con varias puñaladas en un pozo de la localidad.
Tres personas han sido detenidas a raíz de encontrar el cuerpo de Cristina. Fue precisamente uno de ellas, la expareja de Cristina, quien, tras ser interrogado, se derrumbó y confesó la autoría del crimen, en colaboración con los otros dos detenidos.
El dueño de la finca donde se ha encontrado el cuerpo dice no saber nada. Según él, se vio sorprendido por el dispositivo de búsqueda. "Asegura que jamás podría haberse imaginado que el cuerpo de Cristina estaría en su pozo", afirma nuestro compañero Miguel Rodríguez.
El hallazgo del cuerpo de Cristina ha conmocionado por completo al Rincón de la Victoria, que ha sido el escenario de una silenciosa investigación que hoy por fin da sus frutos.
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