Y AHORA SON...COLES
¿Cómo creen los niños que era la vida antes de que existiera internet?: "Lo único que hacían era cazar dinosaurios"
Jimeno nos trae las respuestas más divertidas de los niños. Esta vez, los más pequeños echan la vista atrás: ¿cómo piensan que era la vida antes de la llegada de la tecnología?
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Antonio Jimeno es el encargado de hacernos revivir la inocencia de cuando éramos pequeños. Por eso, vuelve al colegio a preguntarle a los niños por algunas cuestiones adultas.
Los niños de hoy en día han crecido en la era de internet, por eso, Jimeno les ha propuesto hacer un ejercicio. Este les ha pedido que tiren de imaginación y respondan: ¿cómo creen que era la vida antes de internet?
"La gente era muy antigua, dormían en cuevas y eran menos listos", afirma uno de los niños. Otros creen que "están todos muertos", que todo era en blanco y negro o que "lo único que hacían eran cazar dinosaurios".
Está claro que ahora la vida no se concibe sin tecnología y para los niños, aún menos. ¡No te pierdas sus divertidas respuestas en el vídeo de arriba!
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