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CASO LEIRE

José Manuel García-Margallo no reconoce al PSOE como merecedor de su nombre: "El Gobierno ha perdido la legitimidad de ejercicio"

El exministro arremete contra el Partido Socialista, haciendo referencia a toda la problemática que le envuelve tras la imputación de Mercedes González.

El exministro opina sobre el panorama en el que se encuentra envuelto el Partido Socialista

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Sofía Avendaño
Publicado:

José Manuel García-Margallo, exministro del Partido Popular y exdiputado al Parlamento Europeo, ha estado esta mañana en Espejo Público y ha sido muy claro con su postura ante el Partido Socialista actual. El expolítico asegura que nunca pudo llegar a imaginarse una situación como la que estamos viviendo actualmente, teniendo en cuenta tramas como la de Leire Díez. "El otro día tomándome un café con antiguos compañeros del PSOE, del de verdad, me dijeron que si esto nos lo cuentan hace 5 años no nos lo hubiéramos creído".

"Un auténtico asalto a la democracia"

Margallo ha querido puntualizar que estamos enfocando mal la situación que se está viviendo en el Gobierno, y es que, según asegura "el problema es que estamos analizando estos acontecimientos de forma aislada. Estamos en un autentico asalto a la democracia que se manifiesta en el asalto a las instituciones".

Además, predica que la situación de España está cada vez más complicada: "Estamos en un clima en el que la democracia está en autentico peligro. La política del Gobierno está siendo cuestionada en toda Europa".

"Una sensación generalizada de impunidad"

El exministro ha sido muy contundente con la manera en que el Gobierno actúa sin sentirse amenazado por su futuro en la Moncloa. "Hay una sensación generalizada de impunidad, si no no se explican las cosas que están pasando", afirma, y asegura que "el Gobierno ha perdido la legitimidad de ejercicio. Estamos viendo que se utiliza el poder para encubrir los asaltos y delitos que se han cometido".

Con respecto a esto, Margallo se sorprende por la cantidad de tramas en las que se puede ver envuelto el Partido Socialista sin abandonar su cargo en el Gobierno. "A mí no se me ocurre un conjunto de actuaciones tan extraordinariamente ilícitas y llamativas en una democracia sin que pase nada", denuncia.

Por último, asegura que es imposible que los altos cargos no sean conocedores de lo que se cuece en las cloacas de su partido. "Yo no creo que la directora de la Guardia Civil se embarque en un procedimiento para destruir pruebas en una investigación criminal sin conocimiento de su superior que es el ministro. O que el ministro se embarque en esa operación sin que lo conozca el presidente. Esas decisiones no se pueden tomar sin que lo sepa el presidente", ha concluido.

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