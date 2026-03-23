Hablamos con el entorno de la adolescente fallecida a causa del reto del paracetamol: "Mi hija también conoce el reto"

Existe un peligroso reto que se extiende rápidamente entre los adolescentes. En las redes, se anima a la juventud a ingerir grandes cantidades de paracetamol para ver quién aguanta más horas en urgencias, algo que podría haberle costado la vida a Andrea, una joven de Granada.

La menor de 17 años comenzó a tener náuseas, vómitos y un fuerte malestar y en urgencias la ingresaron a causa de un daño hepático irreversible. Allí, encontraron un hígado para poder hacerle un trasplante, pero desgraciadamente la joven murió en la operación.

Estando ingresada en el hospital, la menor le confesó a su madre que había consumido 30 pastillas de paracetamol ese mismo día. Además, en el tanatorio, un amigo de la fallecida le dijo que podría haberse sometido a este reto que corre por redes sociales.

En Y ahora Sonsoles hemos hablado con Laura, una madre del colegio que conoce a la familia de Andrea. Según nos cuenta, su hija, que tiene un año menos que la fallecida, también conocía el reto. "Ellos no ven el peligro, lo ven por el móvil", afirma.

Cada vez más jóvenes recurren a este tipo de retos que se extienden por las redes peligrosamente. Una moda ante la que los expertos piden precaución y responsabilidad, alertando de que pueden llegar a costar la vida.