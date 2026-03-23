Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Última hora

Hablamos con el entorno de la adolescente fallecida a causa del reto del paracetamol: "Mi hija también conoce el reto"

Una joven de 17 años en Armilla (Granada) ha fallecido tras presuntamente someterse al reto viral del paracetamol. Cada vez son más los adolescentes que, como ella, consumen grandes cantidades de paracetamol, que termina causando daños hepáticos irreversibles.

Reto paracetamol

Publicidad

Existe un peligroso reto que se extiende rápidamente entre los adolescentes. En las redes, se anima a la juventud a ingerir grandes cantidades de paracetamol para ver quién aguanta más horas en urgencias, algo que podría haberle costado la vida a Andrea, una joven de Granada.

La menor de 17 años comenzó a tener náuseas, vómitos y un fuerte malestar y en urgencias la ingresaron a causa de un daño hepático irreversible. Allí, encontraron un hígado para poder hacerle un trasplante, pero desgraciadamente la joven murió en la operación.

Estando ingresada en el hospital, la menor le confesó a su madre que había consumido 30 pastillas de paracetamol ese mismo día. Además, en el tanatorio, un amigo de la fallecida le dijo que podría haberse sometido a este reto que corre por redes sociales.

En Y ahora Sonsoles hemos hablado con Laura, una madre del colegio que conoce a la familia de Andrea. Según nos cuenta, su hija, que tiene un año menos que la fallecida, también conocía el reto. "Ellos no ven el peligro, lo ven por el móvil", afirma.

Cada vez más jóvenes recurren a este tipo de retos que se extienden por las redes peligrosamente. Una moda ante la que los expertos piden precaución y responsabilidad, alertando de que pueden llegar a costar la vida.

Antena 3» Programas» Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

Emilio Gutiérrez Caba

Primeras imágenes de Emilio Gutiérrez Caba tras la polémica del desahucio de su expareja

Cayetana y Amaia

Amaia Montero y Cayetana-Guillén-Cuervo se reconcilian: "Han arreglado todas sus diferencias"

Reto paracetamol

Hablamos con el entorno de la adolescente fallecida a causa del reto del paracetamol: "Mi hija también conoce el reto"

Alicia
Nos lo cuenta

Alicia, la primera mujer casada con una Inteligencia Artificial: "Me interesa que sea imperfecto, discutimos, nos enfadamos..."

Guante
Negligencia médica

Blanca ha 'parido' un guante quirúrgico lleno de gasas que el médico se dejó dentro de su cuerpo: "Tenía contracciones"

Desaparecida
DESAPARECIDA

La familia de Rosalía Cáceres, desaparecida hace 6 años, pide que se reabra el caso: "Quien la conozca sabe que no fue voluntario"

Rosalía Cáceres, una mujer de 75 años, desaparecía en 2020 en Bohonal de Ibor (Cáceres). Ahora, piden a la UCO que revise el caso, como hicieron con el que Francisca Cadenas.

Emilio Gutiérrez Caba
Exclusiva

La deuda de Emilio Gutiérrez Caba que estaría detrás del desahucio de su expareja: "Si no tiene esa casa, no puede afrontarla"

El actor tiene una deuda que arrastra desde el 2017 que podría provocar el embargo de sus propiedades. Algo que estaría detrás del intento de desahucio de su expareja Mónica.

Serafín Zubiri

Serafín Zubiri denuncia a un bar que le negó la entrada con su perro guía: "Al final no voy a elevar la multa a Consumo"

Cazaherencias

El negocio de los 'cazaherencias': en busca de herederos que no sabían que lo eran

Torrevieja

El asesinato de una niña de 3 años a manos presuntamente de su padre sacude Torrevieja: "Tenía denuncias de anteriores parejas"

Publicidad