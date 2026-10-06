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Este viernes, el talento vuelve a subir al escenario de La Voz con unas nuevas Audiciones a ciegas

Los equipos se van conformando y la cuarta noche de Audiciones a ciegas promete emociones fuertes.

Este viernes, el talento vuelve a subir al escenario de La Voz con unas nuevas Audiciones a ciegas

Este viernes, el talento vuelve a subir al escenario de La Voz con unas nuevas Audiciones a ciegas

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La Voz 2026 no levanta el pie del acelerador. Tras tres noches trepidantes de Audiciones a ciegas, cada vez queda menos para que Lola Índigo, Melendi, Mika y Pablo López cierren sus equipos.

Solo tienen tres oportunidades más para sumar talento a sus filas y muchas armas para desarticular a sus compañeros. La guerra promete ser tan divertida como intensa.

Este viernes a las 22:00 horas, no te pierdas una nueva lucha en las Audiciones a ciegas de La Voz. ¡Te esperamos!

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