Este viernes, el talento vuelve a subir al escenario de La Voz con unas nuevas Audiciones a ciegas

La Voz 2026 no levanta el pie del acelerador. Tras tres noches trepidantes de Audiciones a ciegas, cada vez queda menos para que Lola Índigo, Melendi, Mika y Pablo López cierren sus equipos.

Solo tienen tres oportunidades más para sumar talento a sus filas y muchas armas para desarticular a sus compañeros. La guerra promete ser tan divertida como intensa.

Este viernes a las 22:00 horas, no te pierdas una nueva lucha en las Audiciones a ciegas de La Voz. ¡Te esperamos!