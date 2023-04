¡Comparación! Ana Obregón protagonizó portadas con un bebé en brazos pero de distinto padre

Entre una portada y otra han pasado 31 años. Pero lo cierto es que aunque hayan pasado más de tres décadas, las similitudes entre ambos nacimientos resultan sorprendentes.

En 1992, Ana Obregón confesada que: "Me ha cambiado hasta la cara. Tengo cara de mamá. Hasta que no lo vives no sabes lo que es. Y Alessandro está loco con el niño. Y puedo decir que lo duerme mejor que yo".

Ana habla de su nueva rutina como abuela con la misma emoción que cuando fue madre primeriza.

A día de hoy, Ana Obregón confiesa que: "¡Estoy feliz! Rodeada de pañales, biberones, todo rosa, lleno de lazos, oliendo a colonia...".

Teniendo a su hijo Aless recién nacido en sus brazos, Ana ya hablaba de darle una hermanita. Algo que señaló en 1992: "Iré a por la niña, lo estoy deseando. En cuanto pase un año o año y medio me tengo que desquitar".

"Pero yo lo que siento cuando la abrazo es como que abrazo a mi hijo"

En la actualidad, la bióloga plantea exactamente la misma situación: "¿Quién sabe? Mi hijo quería tener cinco hijos, así que a lo mejor el niño también llega algún día".

Las coincidencias llegan a punto escalofriante, ya que en 1992: "Y espero que, si viene una niña, que será, por supuesto, una Anita, se parezca a mí".

Hoy, 30 años después, Ana Obregón tiene a su pequeña Anita en brazos aunque no como a ella le hubiera gustado: "Por ahora no se parece a nadie porque acaba de nacer", confesaba para la revista Hola!.

Dos portada que, con 30 años de diferencia tienen un denominador común: la felicidad de Ana Obregón.