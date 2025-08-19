Antena 3 LogoAntena3
Claudia vive rodeada de 600 Barbies: "Para mi Barbie lo es todo. Es toda mi vida"

Claudia es coleccionista de muñecas, en concreto, la Barbie. Tiene 600 en su casa y para ella lo son todo.

Marta Requejo
Claudia vive por y para su colección de Barbie de la que dice "lo es todo" para ella. La chica guarda 600 de estas muñecas en su casa y tiene alguna que rondaría los seis mil euros.

"Para mi es toda mi viva. Cada una es un recuerdo, una anécdota, es un momento de mi vida... Entonces, es muy importante para mi", asegura.

Claudia además tiene claro que con toda su colección podría comprarse un piso porque tiene "verdaderas joyas", eso sí, guardadas con alarma. "Tengo muñecas superlimitadas, solo hay 30 de cada una".

Además, en la colección de Claudia también se encuentran piezas únicas como el Ken número uno o una Barbie del año 65. "Todo el mundo que entra aquí flipa", termina diciendo.

