Publicidad
Para 4 personas
Plato típico cordobés: Flamenquines con Puré de Patata de Karlos Arguiñano
Para que los flamenquines salgan bien es importante que los filetes sean muy finos. Para ello hay que espalmar la carne, es decir, golpearla con un mazo para que quede más fina.
Karlos Arguiñano ha elaborado una receta tradicional con un toque cremoso: flamenquines con puré de patata, un plato que rinde homenaje a la rica gastronomía andaluza.
La clave de los flamenquines es que los filetes sean muy finos. Para ello, es recomendable espalmar la carne, es decir, golpearla con un mazo para que quede más fina. Este es un plato perfecto para compartir con amigos y familiares, y seguro que se convertirá en uno de tus favoritos.