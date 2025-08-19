Plato típico cordobés: Flamenquines con Puré de Patata de Karlos Arguiñano

Karlos Arguiñano ha elaborado una receta tradicional con un toque cremoso: flamenquines con puré de patata, un plato que rinde homenaje a la rica gastronomía andaluza.

La clave de los flamenquines es que los filetes sean muy finos. Para ello, es recomendable espalmar la carne, es decir, golpearla con un mazo para que quede más fina. Este es un plato perfecto para compartir con amigos y familiares, y seguro que se convertirá en uno de tus favoritos.