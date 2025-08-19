Antena 3 LogoAntena3
"Una auténtica maravilla", así es la ensalada de pimientos rojos con ventresca de atún de Karlos Arguiñano

Para 4 personas

Karlos Arguiñano prepara una receta veraniega: ensalada de pimientos rojos con ventresca de atún

Esta ensalada de pimientos va acompañada de ventresca de atún pero se puede acompañar con otros ingredientes como sardinas.

Arancha Mela
Karlos Arguiñano ha elaborado una receta sencilla y deliciosa: ensalada de pimientos rojos con ventresca de atún, un plato fresco y sabroso que es perfecto para cualquier ocasión.

La combinación de pimientos rojos asados y ventresca de atún es una verdadera maravilla. La textura suave de la ventresca y el sabor dulce de los pimientos rojos se complementan de manera perfecta, creando un plato que es a la vez sencillo y elegante.

