Karlos Arguiñano prepara una receta veraniega: ensalada de pimientos rojos con ventresca de atún

Karlos Arguiñano ha elaborado una receta sencilla y deliciosa: ensalada de pimientos rojos con ventresca de atún, un plato fresco y sabroso que es perfecto para cualquier ocasión.

La combinación de pimientos rojos asados y ventresca de atún es una verdadera maravilla. La textura suave de la ventresca y el sabor dulce de los pimientos rojos se complementan de manera perfecta, creando un plato que es a la vez sencillo y elegante.