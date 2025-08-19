Andrés abre su corazón a Begoña y le desea lo mejor

Andrés se sincera con Begoña en un momento decisivo de Sueños de Libertad. Sus palabras revelan la intensidad de lo que siente, dejando claro que su afecto ha marcado un antes y un después en su historia.

Su mensaje va más allá de una simple declaración. La emoción contenida refleja la importancia de Begoña en su vida y el deseo genuino de que encuentre la felicidad, aunque no sea a su lado.