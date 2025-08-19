Antena 3 LogoAntena3
19 DE AGOSTO

Joaquín Padilla confiesa uno de sus mayores despistes

El cantante ha hecho un comentario muy gracioso por no dejar mal a Jorge Fernández: “Ni me ha pasado, ni me volverá a pasar”.

Arancha Mela
Publicado:

En este caso, el panel trata de una persona que va a pescar y se le olvida la caña. Este hecho parece surrealista, pero por lo visto, es más común de lo que pensamos.

En este momento, el cantante de la banda, Joaquín Padilla, a través de una predicción hecha por el presentador, ha confesado uno de sus despistes comentando: “Ni me ha pasado, ni me volverá a pasar”.

¡No te pierdas el vídeo y descubre el gracioso despiste de Joaquín Padilla!

