Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

MEJORES MOMENTOS | 19 DE AGOSTO

La suerte se le pone de cara a Sergio y comparte su alegría en el plató de La ruleta

El concursante se había jugado el dinero a un todo o nada que ha terminado mejor de lo esperado.

La suerte se le pone de cara a Sergio y comparte su alegría en el plató de La ruleta

Publicidad

Arancha Mela
Publicado:

Sergio ha arriesgado mucho en este panel teniendo 3.075 euros y ha fallado diciendo una consonante errónea. Por culpa de esto, el concursante del atril azul ha perdido el turno y parecía que también todo ese dinero.

Sin embargo, en La ruleta de la suerte nunca se sabe que puede pasar y a través de varios fallos de sus compañeros, Sergio ha recibido de vuelta el turno. Así ha ganado sin duda alguna este panel.

¡Revive este momentazo en el vídeo de arriba!

Antena 3» Programas» La ruleta de la suerte» Mejores momentos

Publicidad

Programas

Esta tarde en YAS Verano, recibimos la visita de Jenny Llada para recordar a la gran Lina Morgan

Esta tarde en YAS Verano, recibimos la visita de Jenny Llada para recordar a la gran Lina Morgan

La suerte se le pone de cara a Sergio y comparte su alegría en el plató de La ruleta

La suerte se le pone de cara a Sergio y comparte su alegría en el plató de La ruleta

Joaquín Padilla confiesa uno de sus mayores despistes

Joaquín Padilla confiesa uno de sus mayores despistes

¿Viajar o un casoplón? El panel que desata el debate entre los concursantes
MEJORES MOMENTOS | 19 DE AGOSTO

¿Viajar o un casoplón? El panel que desata el debate entre los concursantes

El Dr. Fuertes sobre Sánchez
PEDRO SÁNCHEZ

¿Ser presidente pasa factura? Analizamos los gestos de Sánchez en su última aparición: "Podría tener un trastorno de ansiedad"

Flamenquines con puré de patata, de Karlos Arguiñano
Para 4 personas

Plato típico cordobés: Flamenquines con Puré de Patata de Karlos Arguiñano

Para que los flamenquines salgan bien es importante que los filetes sean muy finos. Para ello hay que espalmar la carne, es decir, golpearla con un mazo para que quede más fina.

Paco Castañares,
INCENDIOS

¿Por qué es tan difícil controlar los incendios? Hablamos con el exdirector de Medioambiente de Extremadura: "los incendios son inapagables"

La cantidad de hectáreas quemadas durante estos últimos días ponen en jaque al sistema de extinción de incendios. ¿Faltan medios para apagar los fuegos? ¿hace falta invertir en prevención?

"Una auténtica maravilla", así es la ensalada de pimientos rojos con ventresca de atún de Karlos Arguiñano

Karlos Arguiñano prepara una receta veraniega: ensalada de pimientos rojos con ventresca de atún

Ana Isabel

Ana Isabel relata cómo vivió su madre el desalojo por el fuego: "Cogió la urna con las cenizas de mi padre"

Serafin Giraldo sobre el dispositivo de seguridad de Sánchez

Un inspector jefe de Policía analiza el dispositivo de seguridad de la visita de Pedro Sánchez a Cáceres

Publicidad