MEJORES MOMENTOS | 19 DE AGOSTO
La suerte se le pone de cara a Sergio y comparte su alegría en el plató de La ruleta
El concursante se había jugado el dinero a un todo o nada que ha terminado mejor de lo esperado.
Sergio ha arriesgado mucho en este panel teniendo 3.075 euros y ha fallado diciendo una consonante errónea. Por culpa de esto, el concursante del atril azul ha perdido el turno y parecía que también todo ese dinero.
Sin embargo, en La ruleta de la suerte nunca se sabe que puede pasar y a través de varios fallos de sus compañeros, Sergio ha recibido de vuelta el turno. Así ha ganado sin duda alguna este panel.
¡Revive este momentazo en el vídeo de arriba!
