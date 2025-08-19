La suerte se le pone de cara a Sergio y comparte su alegría en el plató de La ruleta

Sergio ha arriesgado mucho en este panel teniendo 3.075 euros y ha fallado diciendo una consonante errónea. Por culpa de esto, el concursante del atril azul ha perdido el turno y parecía que también todo ese dinero.

Sin embargo, en La ruleta de la suerte nunca se sabe que puede pasar y a través de varios fallos de sus compañeros, Sergio ha recibido de vuelta el turno. Así ha ganado sin duda alguna este panel.

