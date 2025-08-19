MEJORES MOMENTOS | 19 DE AGOSTO
¿Viajar o un casoplón? El panel que desata el debate entre los concursantes
La elección ha sido poseer un casoplón o hacer muchos viajes a lo largo de la vida.
Este panel decía: “¿Qué prefieres?: ¿Un casoplón o un pasaporte con muchos sellos?” Y Jorge Fernández ha preguntado a los concursantes para conocer mejor sus preferencias.
Las respuestas de Sergio, Luna y Daniel han sido muy parecidas. Sin embargo, se puede asegurar que todo varía en función de gustos y no todas las personas tienen las mismas prioridades.
