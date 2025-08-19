Antena 3 LogoAntena3
MEJORES MOMENTOS | 19 DE AGOSTO

¿Viajar o un casoplón? El panel que desata el debate entre los concursantes

La elección ha sido poseer un casoplón o hacer muchos viajes a lo largo de la vida.

¿Viajar o un casoplón? El panel que desata el debate entre los concursantes

Arancha Mela
Publicado:

Este panel decía: “¿Qué prefieres?: ¿Un casoplón o un pasaporte con muchos sellos?” Y Jorge Fernández ha preguntado a los concursantes para conocer mejor sus preferencias.

Las respuestas de Sergio, Luna y Daniel han sido muy parecidas. Sin embargo, se puede asegurar que todo varía en función de gustos y no todas las personas tienen las mismas prioridades.

¡Pincha en el vídeo de arriba y descubre las preferencias de los concursantes!

