Cindia vive en Suecia y paga un 33% en impuestos: "Lo que pasa aquí es que yo sé donde se van mis impuestos"

Crece el número de españoles que cambian su residencia fiscal para pagar menos impuestos. Hoy hablamos con algunos de ellos y descubrimos si realmente compensa.

Marta Requejo
Volvemos a poner sobre la mesa la cuestión de los impuestos. Y esta vez no se trata solo de abrir un tema cualquiera... hablamos de toda una tarta. Porque, al final, una parte considerable de lo que ganamos se destina al IRPF, al IVA, a las cotizaciones y a otros tributos bien conocidos por todos.

Hemos conocido el testimonio de Cindia que hace más de 30 años decidió cambiar su residencia fiscal. Nos explican los motivos que les llevaron a tomar esa decisión, cómo ha sido su experiencia y si realmente compensa aunque eso implique estar lejos del hogar.

Cindia lo tiene claro y aunque asegura que "los impuestos en Suecia son muy altos. Yo pago el 33% sobre la nómina" a ella le consuela porque "aquí es que yo sé donde se van mis impuestos".

"Se ve sobre todo en la educación. La escuela es gratuita desde primaria a la universidad, no paga nada ni transporte ni comedor ni libros... No pagas ordenadores. Ósea tu no pagas ni un euro por tu hijo desde que empieza la escuela hasta la universidad". ¡Dale al play!

Y ahora Sonsoles

