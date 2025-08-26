Sorteo Champions League 2025 - 26: Horario, equipos, fechas, bombos y dónde verlo en directo

Todos los amantes del fútbol tienen este jueves una cita ineludible n Nyon (Suiza), donde la UEFA celebrará el sorteo de la fase de Liga de la Champions Leagu 2025 - 26. Al igual que el año pasado, la máxima competición de clubes repite formato con una liguilla en la que cada equipo se enfrentará a ocho equipos, jugando cuatro partidos en casa y cuatro como visitante. España contará con cinco equipos en el sorteo de este jueves: Real Madrid, Barcelona FC, Atlético de Madrid, Athletic Club y Villarreal.

Un total de 36 clubes formarán parte de la liguilla, en la que los ocho primeros accederán de forma directa a los octavos de final. Los clubes clasificados entre el 9º y el 24º puesto jugarán una eliminatoria de play-off para completar los octavos de final. Mientras que los equipos del 25ª a la 36ª posición quedarán eliminados.

Como la temporada pasada, los 36 equipos están encuadrados en cuatro bombos y cada equipo se enfrentará en la fase de liga a dos clubes de cada bombo. La principal novedad, respecto a la temporada pasada, es que los cuatro primero clasificados de la fase de liga mantendrán la ventaja de jugar el partido de vuelta de de cuartos y semifinales en casa. Pero ese privilegio se podrá robar y el equipo que elimine a un club con ese factor campo lo heredará.

Equipos clasificados sorteo Champions League

A día de hoy hay 29 equipos clasificados para el sorteo de la fase liga de la Champions League 2025 - 26: Ajax, Arsenal, Atalanta, Athletic Club, Atlético de Madrid, Borussia Dortmund, FC Barcelona, Bayern de Múnich, Chelsea, Frankfurt, Galatasaray, Inter de Milán, Juventus, Bayer Leverkusen, Liverpool, Manchester City, Olympique de Marsella, Mónaco, Nápoles, Newcastle, Olympiacos, PSG, PSV, Real Madrid, Slavia de Praga, Sporting CP, Tottenham, Unión SG y Villarreal.

Las otros siete plazas por decidir saldrán de los partidos de vuelta de las siguientes eliminatorias: Pafos - Crvena Zvezda, Sturm Graz - Bodø/Glimt, Kairat Almaty - Celtic, Qarabağ - Ferencváros, Copenhagen - Basilea, Benfica - Fenerbahçe y Brujas - Glasgow Rangers.

Bombos del sorteo de la fase Liga de la Champions League

Bombo 1: PSG, Real Madrid, Manchester City, Bayern, Liverpool, Inter, Chelsea, Dortmund y Barcelona.

Bombo 2: Arsenal, Leverkusen, Atlético de Madrid, Atalanta, Villarreal, Juventus y Eintracht.

Bombo 3: Tottenham, PSV, Ajax, Nápoles, Sporting, Olympiacos, Slavia de Praga y Marsella.

Bombo 4: Mónaco, Ferencvaros, Galatasaray, Union SG, Athletic y Newcastle.

Fechas de la Champions League 2025 - 26

La UEFA Champions League se disputará desde el 16 de septiembre de 2025 hasta el 30 de mayo de 2026, día en el que se disputará la final de Budapest.

- Fase Liga Champions League : del 16 de septiembre de 2025 al 28 de enero de 2026.

Jornada 1: 16–18 de septiembre de 2025

Jornada 2: 30 de septiembre–1 de octubre 2025

Jornada 3: 21/22 de octubre de 2025

Jornada 4: 4/5 de noviembre de 2025

Jornada 5: 25/26 de noviembre de 2025

Jornada 6: 9/10 de diciembre de 2025

Jornada 7: 20/21 de enero de 2026

Jornada 8: 28 de enero de 2026

- Playoffs: 17/18 y 24/25 de febrero de 2026.

- Octavos de final : 10/11 y 17/18 de marzo de 2026.

- Cuartos de final : 7/8 y 14/15 de abril de 2026

- Semifinales : 28/29 de abril y 5/6 de mayo de 2026.

- Final : 30 de mayo de 2026 (Budapest).

Horario y dónde ver el sorteo de la Champions League 2025 - 26

El sorteo de la fase Liga de la Champions League 2025 -26 se celebrará en Nyon, sede de la UEFA, el jueves 28 de agosto a partir de las 18:00 horas (horario peninsular). El calendario con todos los partidos estará disponible en los siguientes días.

El sorteo de la fase Liga de la Champions League 2025 -26 se podrá seguir en directo en la página web de Antena 3 Deportes, donde se podrán consultar todos los emparejamientos y rivales del Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid, Athletic Club y Villarreal.

