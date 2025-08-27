Encierro
La caída de un novillo protagoniza el tercer día de encierros en San Sebastián de los Reyes
Los toros de la ganadería Casasola protagonizan el tercer día de encierros en San Sebastián de los Reyes
Publicidad
Continúan las fiestas en San Sebastián de los Reyes en honor al Santísimo Cristo de los Remedios. Hoy, miércoles 27, ha tenido lugar el tercer encierro diurno, protagonizado en esta ocasión por los toros de la ganadería Casasola. El más largo hasta la fecha y con el que más herido ha contado.
El responsable de Protección Civil, Pedro Martínez, ha comunicado que han registrado diez heridos leves, todos por contusiones y caídas, aunque dos serán evaluados en el puesto médico avanzado.
Uno de los novillos se ha caído y ha quedado atrás de la manada que iba separada desde pocos segundos después del comienzo de la carrera. La duración de este tercer encierro ha sido de casi tres minutos.
La carrera se ha celebrado, como es tradición, a partir de las 11:00 horas, recorriendo los 820 metros que separan los corrales de suelta de la Plaza de Toros municipal. Desde primera hora de la mañana, la expectación artística y popular se respira ya en las calles de la localidad, donde miles de vecinos y visitantes han aguardado el comienzo de un encierro que promete emociones fuertes.
Tras las dos jornadas precedentes, en las que las manadas de La Palmosilla y Carlos Núñez mantuvieron la tensión con carreras rápidas y varios incidentes sin gravedad, solo dos el lunes que tuvieron que ser hospitalizados.
Los de Carlos Núñez hicieron un recorrido diferente a los de los gaditanos, un toro se desvinculó de la manada y provocó incertidumbre durante toda la carrera. Ahora, la atención se centra ahora en la bravura y comportamiento de los ejemplares de Casasola. Tras la carrera, como de costumbre, habrá una suelta de reses en la Plaza de Toros.
Las autoridades locales han recordado una vez más la importancia de correr con prudencia y respetar las normas básicas de seguridad. En todo el recorrido estarán desplegados más de 500 efectivos entre voluntarios, sanitarios, Policía Local y equipos de emergencia, listos para atender cualquier percance.
Pero los encierros no fueron lo único destacado del día anterior. Por la noche, la programación festiva continuó con propuestas para todos los públicos. A las 21:00 horas se celebró la fase clasificatoria del XXVIII Concurso Nacional de Recortadores, y a las 22:00 horas, en el auditorio municipal, el grupo Medina Azahara cautivó con su rock a la localidad madrileña.
Por otra parte, sigue abierta la popular actividad de la apertura de corrales en la calle Cristo de los Remedios, donde se pueden contemplar de cerca las reses de cada jornada de manera gratuita, con dos turnos de visita (de 11:30 a 13:00 y de 18:30 a 20:30, hasta el 30 de agosto).
Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com
Encierros de San Sebastián de Los Reyes 2025, tercer día en directo: Un encierro "muy picante"
El concejal de Festejos y Seguridad, Carlos Bolarín, ha calificado el encierro celebrado este miércoles como "muy picante". Así lo recoge la nota de prensa publicada por el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes.
Un encierro muy diferente a los tres anteriores, ya que todos los novillos se han adelantado y uno de ellos se ha caido quedando atrás y generando mucha incertidrumbre en la carrera.
Encierros de San Sebastián de Los Reyes 2025, tercer día en directo: Dos heridos en el puesto médico avanzado
Pedro Martínez, responsable de Protección Civil, ha anunciado que dos de los diez heridos "en principio leves" pasarán por el puesto médico avanzado para una exploración y descartar complicaciones por las heridas producidas en el tercer encierro.
Encierros de San Sebastián de Los Reyes 2025, tercer día en directo: Video de la caída del novillo
Encierros de San Sebastián de Los Reyes 2025, tercer día en directo: Resumen
Los novillos de la Ganadería Casasola han protagonizado el encierro más largo de lo que llevamos de fiestas y con el mayor número de heridos. Uno de ellos se ha caído y se ha entretenido durante el recorrido, lo que ha aumentado la duración de la carrera.
Encierros de San Sebastián de Los Reyes 2025, tercer día en directo: El más largo
Uno de los novillos se ha caído durante el recorrido y ha ayudado a que la manada se separase aún más. Desde casi el principio del encierro los novillos se han adelantado a los cabestros generando incertidumbre entre los participantes.
La duración del tercer encierro ha tenido una duración de casi tres minutos
Encierros de San Sebastián de Los Reyes 2025, tercer día en directo: Número de heridos
Pedro Martínez, responsable de Protección Civil, ha anunciado el número de heridos en el tercer encierro de las fiestas de San Sebastián de los Reyes.
A diferencia de los dos días anteriores, la cifra ha aumentado a diez. Todos leves por caídas y contusiones, aunque dos será evaluados en el puesto médico avanzado.
Encierros de San Sebastián de Los Reyes 2025, tercer día en directo: Fin del encierro
Finalmente gracias a la actuación de los pastores con el capote, el último novillo entra en los toriles poniendo fin al tercer día de encierros de la localidad madrileña.
Encierros de San Sebastián de Los Reyes 2025, tercer día en directo: Los toros siguen en la plaza
Mientras intentan que el novillo que se ha caído entre en la plaza, el resto continúa en el ruedo sin entrar a los corrales
Encierros de San Sebastián de Los Reyes 2025, tercer día en directo: Hay uno solo
Un novillo se ha caído y se ha quedado atrás. Mientras todos han llegado a la plaza, él sigue en el recorrido
Encierros de San Sebastián de Los Reyes 2025, tercer día en directo: Los toros se adelantan
Los novillos encabezan la manada, los cabestros quedan atrás.
Encierros de San Sebastián de Los Reyes 2025, tercer día en directo: Comienza el encierro
Sale el cohete que da comienzo al tercer encierro diurno de las fiestas patronales en honor al Santísimo Cristo de los Remedios.
Encierros de San Sebastián de Los Reyes 2025, tercer día en directo: Gran ambiente en la suelta de reses
Nuestro compañero Miguel Ángel Silvestre se encuentra con Pepe Estrada, propietario de la plaza de toros de la localidad, quien afirma que tanto la capea general como el concurso de recortes "fueron un éxito".
Hace balance, "con un buen ambiente en los encierros". Y espera que para la tarde de hoy se siga manteniendo el buen ambiente en la novillada donde, entre otros, participarán los dos narradores que acompañan a Sonsoles Martín.
Encierros de San Sebastián de Los Reyes 2025, tercer día en directo: Narración con dos novilleros
Javier Zulueta y Nacho Torrejón, ambos novilleros, son los que acompañarán en este tercer día de encierros a narrar la carrera junto ala periodista Sonsoles Martín.
Los dos jóvenes, a pesar de su gusto y afán por la tauromaquia, aseguran que nunca han participado en unos encierros.
Encierros de San Sebastián de Los Reyes 2025, tercer día en directo: Duración de las carreras
01:41 y 01:46 fue el tiempo que tardaron los toros en pisar la plaza desde su salida de los corrales. En el primer encierro, los reses permanecieron juntos en todo momento, pero en el del martes uno de ellos se adelantó dejando la manada atrás.
Una vez llegaron a la plaza todos entraron a los corralillos, excepto uno que permaneció bastantes segundos sobre el ruedo. Gracias a la actuación de los pastores con el capote consiguieron que el animal entrase con el resto poniendo el broche final al segundo encierro diurno de las fiestas patronales en honor al Santísimo Cristo de los Remedios.
Encierros de San Sebastián de Los Reyes 2025, tercer día en directo: Próximas ganaderías
El primer encierro de las fiestas corrió a cargo de la ganadería 'La Palmosilla', en el segundo (el primero nocturno), fueron los de Peña de Francia quienes recorrieron las calles de la localidad madrileña.
En el segundo día de encierro, los toros de Carlos Núñez sembraron la incertidumbre al desvincularse del grupo uno de ellos. Pero finalmente no hubo que lamentar heridos por asta de toro. Y este miércoles es el turno de los de Casasola.
Próximas ganaderías:
- Jueves 28 de agosto: Salvador Domecq
- Viernes 29 de agosto: Pinto Barreiros
- Sábado 30 de agosto: Ángel Sánchez y García Jiménez
- Domingo 31 de agosto: Zalduendo
Encierros de San Sebastián de Los Reyes 2025, tercer día en directo: Participación
El lunes, en el primer encierro el responsable de Protección Civil, Pedro Martínez, estimó en un principio que "entre plaza y grada" unas 1800 personas participaron en el primer encierro.
Sin embargo el viernes esa cifra aumentó en 2.200 participantes.
Encierros de San Sebastián de Los Reyes 2025, tercer día en directo: Apertura de corrales
Para todos aquellos curiosos, el Ayuntamiento ha abierto los corrales para que se puedan observar a los reses que protagonizan las carreras del día. Están ubicados en la calle Remedios.
Se han habilitado dos turnos, uno por la mañana (11:30 a 13:00) y otro por la tarde (18:30 a 20:30)
Encierros de San Sebastián de Los Reyes 2025, tercer día en directo: Repaso heridos
Estos dos primeros días de encierros en la localidad madrileña de San Sebastián de los Reyes no han tenido que lamentar heridos por asta de toro. Sin embargo, un total de 14 heridos leves, siete por día, no han generado preocupación al ser dados de alta, excepto dos.
El primer encierro se saldó con dos personas que fueron derivadas al Hospital Infanta Sofía para una exploración más a fondo. Uno de ellos presentaba un traumatismo craneoencefálico severo, mientras que el otro tenía cuatro costillas rotas y una afección pulmonar. .
Encierros de San Sebastián de Los Reyes 2025, tercer día en directo: Apertura retransmisión
¡Buenos días! Hoy, miércoles 27 de agosto, en San Sebastián de los Reyes la fiesta no cesa. A las 11:00 horas tendrá lugar el cuarto encierro de sus fiestas en honor al Santísimo Cristo de los Remedios, el tercero diurno.
En la carrera de hoy, los protagonistas serán los novillos de la ganadería salamantina de Casasola.
Puedes seguir la última hora sobre el tercer día de encierros a través de nuestro minuto a minuto, o a través de nuestro streaming a partir de las 10:50 horas.
Publicidad