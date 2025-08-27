La caída de un novillo protagoniza el tercer día de encierros en San Sebastián de los Reyes

Continúan las fiestas en San Sebastián de los Reyes en honor al Santísimo Cristo de los Remedios. Hoy, miércoles 27, ha tenido lugar el tercer encierro diurno, protagonizado en esta ocasión por los toros de la ganadería Casasola. El más largo hasta la fecha y con el que más herido ha contado.

El responsable de Protección Civil, Pedro Martínez, ha comunicado que han registrado diez heridos leves, todos por contusiones y caídas, aunque dos serán evaluados en el puesto médico avanzado.

Uno de los novillos se ha caído y ha quedado atrás de la manada que iba separada desde pocos segundos después del comienzo de la carrera. La duración de este tercer encierro ha sido de casi tres minutos.

La carrera se ha celebrado, como es tradición, a partir de las 11:00 horas, recorriendo los 820 metros que separan los corrales de suelta de la Plaza de Toros municipal. Desde primera hora de la mañana, la expectación artística y popular se respira ya en las calles de la localidad, donde miles de vecinos y visitantes han aguardado el comienzo de un encierro que promete emociones fuertes.

Tras las dos jornadas precedentes, en las que las manadas de La Palmosilla y Carlos Núñez mantuvieron la tensión con carreras rápidas y varios incidentes sin gravedad, solo dos el lunes que tuvieron que ser hospitalizados.

Los de Carlos Núñez hicieron un recorrido diferente a los de los gaditanos, un toro se desvinculó de la manada y provocó incertidumbre durante toda la carrera. Ahora, la atención se centra ahora en la bravura y comportamiento de los ejemplares de Casasola. Tras la carrera, como de costumbre, habrá una suelta de reses en la Plaza de Toros.

Las autoridades locales han recordado una vez más la importancia de correr con prudencia y respetar las normas básicas de seguridad. En todo el recorrido estarán desplegados más de 500 efectivos entre voluntarios, sanitarios, Policía Local y equipos de emergencia, listos para atender cualquier percance.

Pero los encierros no fueron lo único destacado del día anterior. Por la noche, la programación festiva continuó con propuestas para todos los públicos. A las 21:00 horas se celebró la fase clasificatoria del XXVIII Concurso Nacional de Recortadores, y a las 22:00 horas, en el auditorio municipal, el grupo Medina Azahara cautivó con su rock a la localidad madrileña.

Por otra parte, sigue abierta la popular actividad de la apertura de corrales en la calle Cristo de los Remedios, donde se pueden contemplar de cerca las reses de cada jornada de manera gratuita, con dos turnos de visita (de 11:30 a 13:00 y de 18:30 a 20:30, hasta el 30 de agosto).

