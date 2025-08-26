Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Exclusiva

Antonio Matos se rompe al recordar a Caritina Goyanes en el aniversario de su fallecimiento: "No quiero esconder mi dolor"

Hace un año, fallecía Caritina Goyanes a los 46 años. La esposa de Antonio Matos dejaba rota a toda su familia y hoy ha querido recordarla en exclusiva en nuestro programa.

Antonio Matos se rompe al recordar a Caritina Goyanes

Publicidad

El 26 de septiembre de 2024, Caritina Goyanes fallecía de manera inesperada tras un infarto en el miocardio. Tan solo 19 días después de la muerte de su padre, la hija de Cari Lapique dejaba a toda una familia rota.

En el aniversario de su fallecimiento, su marido Antonio Matos ha querido recordarla en nuestro programa. Roto y sin poder contener las lágrimas, asegura que aún le cuesta creer que se haya ido.

"Al principio no te crees lo que te está pasando y vives en un shock, como un cadáver andante", confiesa. Hoy, un año más tarde, asegura que, pese a que han podido digerir la noticia, nunca dejará de doler la marcha de Caritina: "No quiero esconder mi dolor ni aparentar que soy un macho alfa duro que no puede llorar".

La ausencia de Caritina no solo ha estado presente en el plano personal, sino también en el profesional. Según nos cuenta Matos, coger el relevo de su empresa de catering ha sido duro, pero sabe que el negocio está en buenas manos. "Velaré para que todo siga adelante y este proyecto siga siendo un buen negocio para mis hijos", señala.

Caritina Goyanes está siempre presente en la vida de Antonio Matos y de sus hijos. "Es el primer año de todo sin Caritina y te aseguro que todavía no he podido reposar del todo lo que nos ha ocurrido", nos cuenta el marido de Caritina, que desde hace un año lleva una herida en el corazón difícil de cerrar.

Antena 3» Programas» Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

“Si hubiese nacido en Nueva York, ella sería una Liza Minnelli”: las bonitas palabras de Antonio Bandera a Marta Ribera

Antonio Banderas elogia a Marta Ribera con una comparación que emociona a los fans del musical

Marta Ribero y Antonio Banderas explican su truco para cuidar la voz... ¡Dejan de hablar!

El truco de Antonio Banderas y Marta Ribera para cuidar su voz antes de una función

Manu pasa de la remontada... ¿al bote de 2.038.000 euros?: máximo suspense en El Rosco

Manu pasa de la remontada... ¿al bote de 2.038.000 euros?: máximo suspense en El Rosco

El increíble final de Poty a punto de resolver el ¿Dónde Están?: “¡Qué fastidio!”
Mejores momentos | 26 de agosto

El increíble final de Poty a punto de resolver el ¿Dónde Están?: “¡Qué fastidio!”

¿Qué son “yales”? El chiste de Roberto Leal sobre el reguetón ‘Dale, Don Dale’
Mejores momentos | 26 de agosto

¿Qué son “yales”? Roberto Leal desata las risas con un chiste sobre el reguetón de Don Omar

El recuerdo nostálgico de Poty en Pasapalabra: “Se me ha encogido el corazón”
Mejores momentos | 26 de agosto

El recuerdo nostálgico de Poty en Pasapalabra: “Se me ha encogido el corazón”

El coreógrafo se ha emocionado al descubrir la canción que la ha tocado en La Pista y no se ha resistido a confesar el motivo.

Antonio Matos se rompe al recordar a Caritina Goyanes
Exclusiva

Antonio Matos se rompe al recordar a Caritina Goyanes en el aniversario de su fallecimiento: "No quiero esconder mi dolor"

Hace un año, fallecía Caritina Goyanes a los 46 años. La esposa de Antonio Matos dejaba rota a toda su familia y hoy ha querido recordarla en exclusiva en nuestro programa.

curandero

Hablamos en exclusiva con el curandero detenido por ofrecer sexo en sus tratamientos: "Yo no le digo a nadie que se tenga que acostar conmigo"

mati

Nuevas pistas sobre la desaparición de Matilde en Indonesia: "Si a Mati la robaron pudo haber un forcejeo"

El Hormiguero entrega el premio al mejor futbolista con un ganador inesperado: ¡descúbrelo en el avance de su nueva película!

El Hormiguero entrega el premio al mejor futbolista con un ganador inesperado: ¡descúbrelo en el avance de su nueva película!

Publicidad