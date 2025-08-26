Antonio Matos se rompe al recordar a Caritina Goyanes en el aniversario de su fallecimiento: "No quiero esconder mi dolor"

El 26 de septiembre de 2024, Caritina Goyanes fallecía de manera inesperada tras un infarto en el miocardio. Tan solo 19 días después de la muerte de su padre, la hija de Cari Lapique dejaba a toda una familia rota.

En el aniversario de su fallecimiento, su marido Antonio Matos ha querido recordarla en nuestro programa. Roto y sin poder contener las lágrimas, asegura que aún le cuesta creer que se haya ido.

"Al principio no te crees lo que te está pasando y vives en un shock, como un cadáver andante", confiesa. Hoy, un año más tarde, asegura que, pese a que han podido digerir la noticia, nunca dejará de doler la marcha de Caritina: "No quiero esconder mi dolor ni aparentar que soy un macho alfa duro que no puede llorar".

La ausencia de Caritina no solo ha estado presente en el plano personal, sino también en el profesional. Según nos cuenta Matos, coger el relevo de su empresa de catering ha sido duro, pero sabe que el negocio está en buenas manos. "Velaré para que todo siga adelante y este proyecto siga siendo un buen negocio para mis hijos", señala.

Caritina Goyanes está siempre presente en la vida de Antonio Matos y de sus hijos. "Es el primer año de todo sin Caritina y te aseguro que todavía no he podido reposar del todo lo que nos ha ocurrido", nos cuenta el marido de Caritina, que desde hace un año lleva una herida en el corazón difícil de cerrar.