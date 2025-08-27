Adéntrate en el plató de Emparejados, un lugar donde todo ocurre en pareja

El plató de Emparejados es un lugar en el que todo ocurre en pareja. Con unas espectaculares luces que dividen al público podemos descubrir las dos gradas que arropan a los invitados en el programa. La grada azul y la grada rosa en las que se sentarán 50 personas en cada una.

En la Mesa de entrevistas, Joaquín Sánchez y Susana Saborido se sentarán frente a los invitados para mantener una entrañable conversación en la que descubriremos los secretos mejor guardados.

La Mesa de entrevistas se convertirá en llamas al aterrizar la sección de La pirámide del picante. El plató se cubrirá de un tono más cálido y pondrá a prueba los paladares de presentadores e invitados. En esta sección tanto Joaquín y Susana como los invitados tienen que responder a preguntas comprometidas, si no responden, comen picante. El nivel del picante irá subiendo a la vez que avanzan las preguntas. Toda una prueba de fuego para las parejas.

Dejamos atrás la Pirámide del picante para adentrarnos en el ¿Quién es quién?, una sección en la que un invitado se situará en el centro del plató en un atril y por un lado Joaquín y Susana y por otro los invitados tienen que adivinar la relación que tienen personas que van proponiendo con ese visitante. En esta sección la intuición de los presentadores o de los invitados puede hacer ganar una buena suma del dinero al público.

Y el colofón final del programa lo pone el ¿Beso o cobra?, una sección en la que el plató se llenará de corazones para intentar buscar el amor entre un candidato y dos pretendientes. Si ambos eligen beso, el plató se llenará de romanticismo y se irán de Emparejados con 6.000 euros y un viaje a Punta Cana. Así es el plató de Emparejados.