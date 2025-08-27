Plato único y saludable: Chicharro con arroz de Karlos Arguiñano

Karlos Arguiñano ha elaborado chicharro con arroz, un plato lleno de nutrientes puesto que contiene el arroz, verduras y pescado azul. Además, otro punto bueno a tener en cuenta del chicharro, también conocido como jurel, es que es económico.

Desde luego, esta comida tiene pintaza y si la pruebas, querrás incluirla en tu menú semanal.