Chicharro con arroz, una receta completa y muy saludable de Karlos Arguiñano

Para 4 personas

Plato único y saludable: Chicharro con arroz de Karlos Arguiñano

Esta receta es muy completa ya que lleva arroz, verduras y pescado azul. Por ello, es ideal para el día a día.

Arancha Mela
Karlos Arguiñano ha elaborado chicharro con arroz, un plato lleno de nutrientes puesto que contiene el arroz, verduras y pescado azul. Además, otro punto bueno a tener en cuenta del chicharro, también conocido como jurel, es que es económico.

Desde luego, esta comida tiene pintaza y si la pruebas, querrás incluirla en tu menú semanal.

